Belgische fietstechnologie breekt door in mountainbikewereld

De start-up Rein4ced, die 'de heilige graal van de fietsindustrie' heeft gevonden, gaat in zee met de Nederlandse fietsenreus Accell Group.

Bij de opstart hadden de oprichters van Rein4ced één ding voor ogen: een revolutie ontketenen in de fietsenbranche en de strijd aangaan met carbonfietsen die zowat de standaard zijn geworden in het profpeloton en bij wielerliefhebbers.

Vijf jaar lang werkte het bedrijf aan een productieproces om fietskaders te maken op basis van een nieuw composietmateriaal. Daarbij worden carbonvezels op strategische plaatsen met fijne staalvezels verweven. Het materiaal is even licht en stijf als carbon, maar steviger, minder broos en minder kwetsbaar voor scheurtjes en barsten.

Grote vis

Nu kan Rein4ced eindelijk uitpakken met een eerste klant. Met Accell Group slaat het meteen een grote vis aan de haak. De Nederlandse groep haalt wereldwijd 1 miljard omzet en verkoopt jaarlijks meer dan een miljoen stadsfietesen, racefietsen, e-bikes en mountainbikes. De bekendste en grootste merken in de portefeuille zijn onder meer Batavus, Koga, Raleigh, Lapierre en Ghost.

Dat laatste mountainbikemerk – vooral populair in Duitsland, Spanje, Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland - lanceert dit jaar een nieuw model met een frame dat door Rein4ced ontwikkeld werd en in zijn Leuvense fabriek vervaardigd zal worden.

'We zijn nu nog de laatste testen aan het uitvoeren, het productieproces aan het finetunen en kijken waar we nog wat materiaal op het frame kunnen besparen', aldus Michael Callens, CEO en oprichter. Het nieuwe Ghost-model zal tegen midden dit jaar beschikbaar zijn in de winkels. Of de fiets ook gebruikt zal worden voor de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio? 'Het zou heel fijn zijn mocht er een prof op rijden, maar dat zien we dan', klinkt het.

Elektrische mountainbikes

Over productievolumes mag en wil het management niets kwijt. 'Maar dit is voor ons een belangrijke mijlpaal', aldus Callens. 'We beginnen te werken op één model, maar Accell heeft in het achterhoofd om met ons ook op andere modellen en merken samen te werken.' De technologie leent zich in eerste instantie voor racefietsen en mountainbikes waar gewicht en impactbestendigheid van belang zijn. Ook elektrische mountainbikes zijn in volle opmars, en met Haibike heeft de Accell-groep de pionier in dat vakgebied in huis.

Callens, gespecialiseerd in materiaalkunde, legde de basis van het bedrijf tijdens zijn doctoraat aan de KUleuven. Hij werkte er aan de onderzoeksgroep die ook het materiaal ontwikkelde voor de lichtgewichtkoffers van Samsonite.

Disruptief

Met financiële steun van onder meer Innovation Fund (waarachter bedrijven als Solvay en Total schuilen) zette Rein4ced intussen een gerobotiseerde fabriek op poten, waar het jaarlijks 20.000 fietskaders kan maken. Het is de eerste fabriek in zijn soort wereldwijd, wat betekent dat Rein4ced alles met vallen en opstaan heeft geleerd. De vraag voor een rondleiding in de fabriek wordt afgewezen. Daar komt niemand binnen. Strikt geheim. De belangen zijn te groot.

'We hebben de heilige graal van de fietsenindustrie gevonden. Dit is bijzonder disruptief', zo zei CEO en mede-oprichter Callens ooit.

We zijn nog niet klaar om te stoppen met investeren. We willen verder springen en onze voorsprong uitbreiden. Michael Callens CEO en oprichter Rein4ced

En nu? What's next? 'Groeien', luidt het antwoord. Rein4ced zou in gesprek zijn met tal van grote fietsmerken. Namen wil Callens niet noemen, maar denk in de richting van Trek, Specialized, Giant, enzovoort. Het bedrijf telt intussen een 20-tal werknemers, en heeft nog 15 vacatures in te vullen voor ingenieurs, technische profielen en operatoren. 'We halen jobs terug uit Azië, waar momenteel alle carbonkaders worden gemaakt', klonk het eerder al.

Callens kijkt evenwel al verder dan deze ene fabriek in het Leuvense. 'We zijn nog niet klaar om te stoppen met investeren. We willen verder springen en onze voorsprong uitbreiden.'

De productiecapaciteit van 20.000 fietskaders in Leuven is inderdaad klein in vergelijking met het potentieel. In Europa alleen al worden er jaarlijks anderhalf miljoen carbonfietsen verkocht. Een half miljoen daarvan vervangen door het Rein4ced-materiaal is volgens Callens realistisch.