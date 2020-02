Belgische topman Heineken geeft fakkel door

Heineken was in 2018 goed voor 26,8 miljard euro omzet, 80.000 werknemers en een nettowinst van 1,9 miljard euro. Heineken heeft onder meer ook de van oorsprong Belgische biermerken Maes, Grimbergen, Affligem en Mort Subite in de portefeuille.

Hij wordt opgevolgd door de Nederlander van den Brink, die intussen al 20 jaar bij Heineken werkt. Van den Brink leidt momenteel de afdeling Azië-Pacific.