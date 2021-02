Belgische topvrouw stapt over naar hoorspecialist Lapperre

Conix is een van de bekendste CFO’s van het land. De 55-jarige Antwerpse vervulde topfuncties bij de bierbrouwer Heineken, het farmabedrijf Johnson & Johnson, het uitgeversbedrijf Reed-Elsevier en de autotoeleverancier Tenneco. Maar ze raakte vooral bekend als financieel directeur van Telenet, waar ze tussen 2013 en 2018 aan de slag was.

In die periode kende Telenet een snelle groei. De telecomgroep deed vier overnames, kocht een mobiel netwerk en verdubbelde de vrije kasstroom. In de lente van 2018 plukte de Duitse toerismegroep TUI, een gigant met een omzet van 19 miljard euro en 70.000 werknemers, haar weg bij Telenet.

Van crisis naar crisis

Enkele maanden later zadelden twee crashes van een Boeing 737 MAX de Duitse groep met een tweede winstalarm op. Door het aan de grond houden van die toestellen leed TUI honderden miljoenen euro's verlies. Vorig jaar kreeg Conix de coronapandemie op haar bord. Door de lockdown en de reisbeperkingen in de hele wereld zag TUI vliegtuigen, hotels en cruises leeglopen.

Naar Zwitserse reus

Eind vorig jaar besliste ze op te stappen, omdat ze haar buik vol had van de crisissen. Een nieuw uitdaging had ze toen nog niet. Nu gaat ze in april als financieel directeur aan de slag bij Sonova, het moederhuis van Laperre. Daar vervangt ze Hartwig Grevener, die na acht jaar als CFO opstapt.

Sonova, dat noteert op de beurs van Zürich, heeft zijn hoofdkwartier in Stäfa en werd in 1947 opgericht. Sonova telt 14.000 medewerkers en is actief in meer dan honderd landen. Over het jongste boekjaar puurde de hoorspecialist een aangepaste bedrijfswinst van 621 miljoen Zwitserse frank (574 miljoen euro) uit een omzet van 2,9 miljard Zwitserse frank (2,7 miljard euro).