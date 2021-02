Beroemdste sandaal verstoten door zijn familie

De familie Birkenstock staat op het punt om de sandalen met dezelfde naam te verkopen. Een managersduo tekende de voorbije jaren voor de revival van het hippe hippiemerk.

Bloomberg vernam van bronnen rond het bedrijf dat een verkoop van het iconische merk mogelijk al volgende week wordt aangekondigd. De nieuwe eigenaar van de sandalen zou de investeringsfirma L Catterton worden, met steun van het Franse luxeconcern LVMH. In de overname wordt Birkenstock volgens Bloomberg op ongeveer 4 miljard euro gewaardeerd.

De verkoop zou het definitieve einde betekenen van Birkenstock als familiebedrijf. De eerste stap naar die ontknoping werd 9 jaar geleden gezet. Om de interne ruzies te bezweren en een marketingbeleid op poten te zetten, besliste de familie toen om voor het eerst twee 'outsiders' aan het hoofd van haar bedrijf toe te laten.

Naast de interne manager Markus Bensberg werd ook Oliver Reichert tot CEO benoemd, een voormalige consultant zonder ervaring in de schoenenbusiness. Het duo hergroepeerde het losse verband van aparte bedrijfjes dat Birkenstock was tot één geïntegreerde groep. Ze zetten ook actief in op marketing en internationalisering.

Bovenal bezorgden Bensberg en Reichert Birkenstock een plaatsje in de wereld van de high fashion, met de lancering van nieuwe reeksen frivole en hippe sandalen en de opening van exclusieve merkenboetieks in de betere modebuurten. Ze kregen voor die strategie onverwachts een helpende hand van de Britse modeontwerpster Phoebe Philo, die in 2012 een gerestylede Birkenstock-sandaal showde tijdens een defilé in Parijs, en zo een heuse Birkenstock-hype ontketende in het wereldje.

In amper enkele jaren kon het duo de verkoop van de ingedommelde sandalenfabrikant meer dan verdubbelen tot bijna 30 miljoen paar per jaar. De omzet van het bedrijf schommelt rond 800 miljoen euro, ruim drie keer meer dan toen het duo aantrad.

Voor de familie Birkenstock is daarmee na 250 jaar de tijd gekomen om haar sandalen in klinkende munt om te zetten. Gezien de goede resultaten lijkt de kans groot dat het managersduo ook onder de nieuwe eigenaars kan aanblijven.

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Schoenmaker

De verste wortels van Birkenstock gaan terug tot Johann Adam Birkenstock, die 1774 een schoenmakerij begon in een dorp in de buurt van Frankfurt. Zijn achterachterkleinzoon Konrad kwam veel later, tijdens het interbellum van de 20ste eeuw, op het idee een inlegzool te maken die de anatomische vorm van de voet volgde. De typische blauwe zolen werden niet alleen in Duitsland, maar ook in België en zelfs in heel Europa een begrip.

Een echte Birkenstock-fan zal je het woord ‘zool’ weliswaar niet in de mond horen nemen. In zijn communicatie spreekt het merk steevast van een ‘voetbed’, dat in zijn originele versie opgebouwd is uit twee lagen jute met een laag kurk ertussenin, en bovenaan afgewerkt met een vochtabsorberende suède bekleding. Ook in latere versies met latex bleef die kurk een vaste waarde.

Konrads kleinzoon Carl ging zich na de Tweede Wereldoorlog verder specialiseren in de perfecte orthopedische schoen en kwam in 1964 op de proppen met de eerste Birkenstock-sandaal, vandaag het bekendste product van het iconische merk. De sandaal werd enkele jaren later ontdekt door de Californische toeriste Margot Fraser, die ze in de VS begon te verkopen. De Birkenstocks werden er meteen een hit bij de hippiebeweging en aanhangers van een alternatieve levensstijl.

Dat de sandalen in de jaren 90 en 2000 de stap van ‘hippie’ naar ‘hippy chic’ maakten, was vooral te danken aan filmsterren als Kate Moss en Gwyneth Paltrow, die af en toe gefotografeerd werden met Birkenstocks aan hun voeten.

Schermvullende weergave Oliver Reichert ©Birkenstock