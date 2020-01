Bierreus AB InBev wil financieel directeur vervangen

De nummer twee van de grootste bierbrouwer ter wereld, Felipe Dutra, zou het slachtoffer worden van de slechte prestaties van AB InBev.

Dat schrijft zakenkrant Financial Times op zijn website. De krant stelt zich te baseren op verschillende anonieme bronnen binnen het Belgo-Braziliaanse bedrijf.

De vervanging zou recent aan bod zijn gekomen op de raad van bestuur. Voor opvolging zou zowel intern als extern worden gekeken. Eén naam die circuleert, is die van Nelson Jamel, directielid van de Noord-Amerikaanse divisie.

Trouwe rechterhand

Dat Dutra zou vertrekken, is erg bijzonder nieuws. De Braziliaan is al vijftien jaar de trouwe rechterhand van landgenoot en CEO Carlos Brito. Het duo geldt als de architecten van de erg succesvolle strategie die AB InBev via een reeks mondiale overnames tot de grootste brouwer ter wereld maakte. Het bedrijf verkoopt vandaag één op vier van alle bier op de planeet.

De top van AB InBev staat dezer dagen flink onder druk. De cashmachine sputtert sinds een paar jaar. De beursprestaties zijn een pak slechter sinds de slecht verteerde overname in 2016 van de Amerikaanse brouwer SABMiller. Die zadelde AB InBev op met een schuld van meer dan 100 miljard dollar.

De beurskoers ligt vandaag 25 procent lager dan drie jaar, tegenover een stijging van 50 procent van de S&P500. Wie in 2014 - bij de start van Brito's tijdperk als CEO - aandelen AB InBev kocht en zijn dividend opnieuw investeerde, kan rekenen op een dividend van 445 procent. De stijging van de S&P 500 over diezelfde periode bedroeg 214 procent.

AB InBev probeert anderhalf jaar het vertrouwen van aandeelhouders en ratingagentschappen terug te winnen. De bierreus knipte in het dividend, herfinancierde een deel van zijn schuld en verkocht zijn business in Australië. Het noteerde zijn Aziatische activiteiten op de beurs in Hong Kong, om met de opbrengst verder aan schuldverlichting te doen.

Koersopleving

Door de ingrepen volgde een korte koersopleving. Maar daaraan kwam een einde na een winstwaarschuwing door tegenvallende verkoopcijfers in China en de VS.

Dutra zou nu het offer zijn om AB InBev een nieuwe boost te geven. Met de gewezen CEO van tabaksgroep Altria, Martin J. Barrington, kwam er in april vorig jaar ook al een nieuwe bestuursvoorzitter. Altria controleert samen met het Braziliaanse investeringsfonds 3G rond Jorge Paulo Lemann en een aantal Belgische en Colombiaanse families meer dan de helft van de aandelen AB InBev.

Belgische tak

De Belgische tak, met als boegbeeld Anderlecht-bestuurder Alexandre Van Damme, is een uitloper van de historische verankering in de Belgische brouwer Interbrew. Het bedrijf achter Jupiler en Stella Artois fuseerde in 2004 met het Braziliaanse AmBev.