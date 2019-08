Blackrock koopt rechten op Marilyn Monroe en Elvis Presley

De investeringsmaatschappij Blackrock heeft voor 870 miljoen dollar een belang genomen in Authentic Brands. Dat bezit de commerciële rechten op namen als Marilyn Monroe, Elvis Presley en Mohammed Ali.

De deal waardeert Authentic Brands op meer dan 4 miljard dollar. Authentic Brands, opgericht in 2010, haalt ruim 9 miljard dollar jaaromzet en heeft vijftig merken in bezit in de entertainment- en modebranche. Denk aan onder andere Shaquille O'Neal, Prince (tennisraketten), Spyder (ski-uitrusting) en Vision Street Wear (skateboard).