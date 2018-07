'Bod op Ontex heeft iedereen wakker geschud'

Volgens Bart Van Malderen is een overname van Ontex, waarvan hij vroeger eigenaar was, onafwendbaar geworden ook al is een bod van PAI verworpen. ‘Iedereen is wakker geschud nu. Private equity ligt op de loer.’

‘Natuurlijk ben ik op de hoogte’, zegt Van Malderen als we hem contacteren voor een reactie op het overnamebod op Ontex. ‘Een reactie? Wat moet ik daarop zeggen. Het stond in de sterren geschreven, zeker? Het gaat er blijkbaar al een tijdje niet goed. De beurskoers staat weer op het punt van bij de beursgang. Private equity ligt op de loer.’

Dat Ontex het bod verworpen heeft, is volgens hem uitstel van executie. ‘Iedereen is wakker geschud nu’, zegt hij. Van Malderen stampte na de exit bij Ontex een nieuw luierbedrijf uit de grond: Drylock, dat zich specialiseert in ultradunne luiers. ‘Ik laat me niet beïnvloeden door deze nieuwe wending’, zegt hij.