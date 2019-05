Brantano voert als eerste dubbel stemrecht in

FNG, het moederbedrijf van de modeketen Brantano, voert dubbel stemrecht in en is het eerste Belgische bedrijf waar langetermijnaandeelhouders per aandeel twee stemmen krijgen.

Belgische bedrijven kunnen sinds 1 mei dubbel stemrecht invoeren als 66,6 procent van de aandeelhouders daar de toestemming voor geeft. De Belgische modegroep FNG is het eerste Belgische bedrijf dat dat doet. Vrijdag keurde ruim 90 procent van de aandeelhouders de maatregel goed. De drie oprichters controleren met ruim 45 procent van de aandelen het bedrijf.

Alle aandeelhouders die hun aandelen twee jaar lang op naam bijhouden, krijgen dubbel stemrecht. ‘Bij ons gaat het voorlopig om 400.000 van de in totaal 11 miljoen aandelen’, zegt Dieter Penninckx, de CEO en hoofdaandeelhouder van de beursgenoteerde moedergroep. Die verkocht vorig jaar voor ruim 500 miljoen euro schoenen en kleding via onder meer de ketens Brantano en Fred & Ginger.

De maatregel valt in slechte aarde bij kleine aandeelhouders en institutionele beleggers, zegt Bernard Thuysbaert van Deminor, de organisatie die de ontevreden aandeelhouders vertegenwoordigt. Zij zijn minder geneigd aandelen op naam bij te houden en vinden dat de maatregel vooral de hoofdaandeelhouders versterkt. ‘Aangezien het bedrijf al stevig in handen is van de oprichters, begrijpen we niet waarom FNG de maatregel doorvoert.’

Kapitaalverhoging?

De vraag rijst of FNG op een nieuwe kapitaalverhoging broedt. In de afgelopen jaren voerde FNG er meerdere door om zijn overnames te betalen. ‘Over een mogelijk toekomstige kapitaalverhoging kan ik niets kwijt’, zegt Penninckx. Hij zegt wel dat het bedrijf zijn groeistrategie wil voortzetten. ‘We willen op eigen kracht groeien, maar ook door overnames. En dan hebben we financiering nodig.’

Profiel FNG Omzet (2018): 511,8 miljoen euro. Brutobedrijfswinst (ebitda): 52,4 miljoen euro. Merken: Brantano, Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Expresso, Steps... Aantal winkels: 500 in België en Nederland. Oprichters: Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij controleren meer dan 45 procent van het bedrijf.

Met het dubbele stemrecht wil FNG de buitenwereld tonen dat de referentieaandeelhouders stevig in het zadel zitten. ‘Dat is belangrijk om institutionele aandeelhouders aan te trekken’, zegt Penninckx.

Thuysbaert ziet het anders. ‘Dubbel stemrecht schrikt af, waardoor het aandeel nog minder dan nu verhandeld zal worden.’ Hij vindt dat FNG niet consequent handelt. ‘Het bedrijf wil zijn aandeel liquider maken, maar deze maatregel druist daar tegen in.’

Liquide

Penninckx wil nog steeds een liquider aandeel, zegt hij. ‘Daarom introduceerden we FNG vorig jaar op de primaire markt van de Brusselse beurs.’ Maar de liquiditeit vergrootte amper. ‘We hadden er meer van verwacht. We willen meer in het oog springen door groter te worden. Veel institutionele beleggers stappen alleen in bedrijven die veel meer dan 500 miljoen euro omzet boeken. Daar werken we aan.’

Als we merken dat dubbel stemrecht een belemmerende factor is, kunnen we op onze stappen terugkeren. CEO FNG Dieter Penninckx

De ondernemer geeft aan oren te hebben naar de verzuchtingen van Deminor. ‘Als we merken dat de liquiditeit van het aandeel niet toeneemt en het dubbel stemrecht de belemmerende factor is, kunnen we op onze stappen terugkeren.’