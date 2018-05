Britse eigenaar wil deel van winkelketen Action verkopen

3i nam Action in 2011 over van oprichters Gerard Deen en Rob Wagemaker. De prijsvechter is het belangrijkste bezit van de investeringsmaatschappij, die 80 procent van de aandelen van de Nederlandse discountwinkelketen bezit. Van het belang van 3i zit 45 procent in de beursgenoteerde groep en 35 procent in het private fonds Eurofund V.