Brusselse krekelreep breekt door bij Carrefour

De notenreep met krekelmeel van de start-up Kriket ligt binnenkort in de rekken van Carrefour en AVEVE. ‘We willen insecten mainstream maken.’

Amper anderhalf jaar na de opstart van Kriket hebben de oprichters Michiel en Anneleen Van Meervenne al een grote deal beet. De door hen ontwikkelde krekelreep is binnenkort te vinden in 250 AVEVE-winkels en 120 Carrefour-vestigingen. 'Bij Carrefour gaat het om een eerste stap, met een optie om uit te breiden in heel België', vertelt Michiel Van Meervenne.

Schermvullende weergave Een Kriket-reep. ©rv

De reep bevat onder andere geroosterde hazelnoten, havervlokken, boekweit, zaden, pitten, agavestroop én krekels. ‘20 stuks per reep, goed voor 5 procent van het totaal’, klinkt het.

Broer en zus Van Meervenne groeiden op in de enorme braadkippenkwekerij van hun vader, die ondervoorzitter is van de Boerenbond. Met hun avontuur in de insectenbusiness lijken ze zich af te zetten tegen hun verleden. 'Het kan er wel iets mee te maken hebben, maar ik voer hier geen heilige oorlog. Het is wel een statement. Kip is al een duurzamere voedingsbron dan rund en varken, maar krekels als eiwitbron gaat nog een stap verder. Insecten hebben een hoge voedingswaarde en je kan ze kweken op basis van organisch afval. Het is misschien niet de ultieme oplossing, maar wel een deeltje van de puzzel.’

Insectenburger

Met Kriket wagen de twee zich in een voedselniche die de voorbije jaren, ondanks vele pogingen, niet van de grond kwam. ‘De eerste golf van insectenburgers en meelwormtapenades was geen succes’, weet Michiel. ‘De producten waren te duur of waren qua smaak en branding niet aantrekkelijk genoeg. Het leek allemaal een stille dood te sterven, maar ik ben erin blijven geloven.’

Ze haalden 50.000 euro uit hun spaarpot, legden daar via crowdfunding nog eens 13.000 euro bij en stortten zich in het avontuur. Kriket wil vooral inzetten op toegankelijkheid. ‘We willen met een laagdrempelig product de mentaliteit van consumenten wijzigen en tonen dat insecten niet enger zijn dan garnalen of mosselen. Vandaar dat we voor een snack kozen. Je ziet de krekels trouwens niet. Ze zijn gedroogd en fijngemalen tot meel. We schotelen je geen dier voor dat je met zes poten in je mond moet steken. En de prijs? Amper 2 euro. We mikken resoluut op grootdistributie. Onze missie is insecten mainstream maken’, zegt Michiel.

Granola

Ze willen dit jaar 200.000 repen verkopen. ’We moeten er 10.000 per maand aan de man brengen om break-even te draaien. Dankzij een eerste order van AVEVE hebben we die drempel in december al overschreden. Nu moeten we verder uitbreiden.’