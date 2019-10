CEO Chimay: ‘Ik ben niet de gevangene van de monniken'

Xavier Pirlot werkte ooit voor biergigant AB InBev en staat sinds een jaar aan het hoofd van Chimay, de grootste trappistenbrouwerij van het land. ‘Er is meer in het leven dan winst maken. Hier werken we niet in shiften. ’s Nachts moet je slapen, niet werken.’

‘Voila, onze schatkamer’, zegt Xavier Pirlot, de CEO van Chimay. Een rondleiding in de kelders van de cisterciënzerabdij van Chimay legt enkele goed bewaarde geheimen van de grootste trappistenbrouwer van ons land bloot. Pirlot duwt een deurtje open en knipt het licht aan. Verspreid over een honderdtal bakken staan flesjes (33cl) stof, veel stof te vergaren. Veroudering is in principe niet goed voor bier, maar onder andere Orval en blauwe Chimay zijn daar een uitzondering op. Sommige flesjes liggen hier al sinds 1993 te rijpen. ‘Het bier gaat dan naar porto en madeira smaken. De Zweden zijn er gek van’, zegt Pirlot.

Het is een leuk extraatje voor de bierliefhebber, maar slechts een peulschil in het geheel van Chimay. Dat is een van de elf biermerken in de wereld die zich trappist mogen noemen, gebrouwen binnen de muren van de abdij waar nog een twintigtal monniken dagelijks hun dankbaarheid aan God betuigen.

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Vorig jaar stroomde 185.000 hectoliter bier uit de ketels, dat een tiental kilometer verderop in Bailleux in flessen en vaten werd gebotteld. Met aan de overkant van de straat de drankenhandel Discobeer, eveneens eigendom van de monniken.

'Croissance raisonnable et raisonnée'

Chimay nam er eerder dit jaar een gloednieuwe bottelarij in gebruik, een investering van 17 miljoen euro. Veel geld voor een bedrijf van dat kaliber en meteen het eerste grote project van Pirlot als CEO. ‘Maar het was nodig. We moesten bijbouwen’, zegt hij. De voorbije tien jaar groeide de omzet met gemiddeld 2 procent per jaar. Dat is in lijn met de ‘croissance raisonnable et raisonnée’ die de Chimay-monniken voor ogen hebben. ‘Dat is niet spectaculair, maar op het einde van de rit kan het tellen’, zegt Pirlot.

17 mln Grote investering Chimay investeerde dit jaar 17 miljoen euro in een nieuwe bottellijn die 55.000 flesjes per uur kan opleveren.

De twintig jaar oude bottellijn werd afgebroken en verkocht aan een Poolse brouwerij. Ze maakte plaats voor extra stockage- en fermentatieruimte. ‘Onze bieren fermenteren een tweede keer op fles, minstens drie weken. Daar is plaats voor nodig’, klinkt het. Maar het is meer dan enkel expansie. ‘We hebben het nieuwe dak meteen met zonnepanelen volgelegd. En de nieuwe installatie verbruikt 20 procent minder energie en maakt veel minder lawaai. Dat is leuk voor onze werknemers’, zegt Pirlot.

De investering illustreert de constante spanningsboog tussen enerzijds groei, efficiëntie en rendement, en anderzijds de waarden van het bedrijf die gedicteerd worden door de monniken. Die zijn de eigenaars van het bedrijf en laten hun stem horen in de raad van bestuur.

‘Kijk’, begint Pirlot zijn uitleg. ‘Deze bottellijn heeft een snelheid van 55.000 flesjes (33 cl) per uur. Dat is veel, maar het is noodzakelijk omdat de lijn maar acht uur per dag draait, en niet 24 op 24 zoals in andere brouwerijen. In die acht uren moeten we onze volumes halen. Dat is een bewuste keuze. We vinden het gezinsleven belangrijk is. ’s Nachts moet je niet werken, maar slapen. Hier werken arbeiders acht uur in één shift, niet meer. Alleen onze gisten werken 24 uur’, lacht hij.

‘Non, non, non’

Dat betekent dat de investering kleiner had gekund. ‘Ja, we hebben nu een auto die 180 per uur kan rijden terwijl 120 in principe voldoende zou zijn’, klinkt het. ‘Chimay hanteert een economisch model dat anders is dan wat je normaal ziet.’

Je kan ze gek verklaren, maar de monniken willen de regio ondersteunen en zijn daar consequent in. Ze willen niet aan jobs raken in een regio die elke job kan gebruiken. Xavier Pirlot CEO Chimay

Nog een voorbeeld. Het was mogelijk de machinerie in de bottelarij zo af te stellen dat het bedrijf het met één werknemer minder kon stellen. ‘Ik heb dat voorgesteld. Maar dat was een no-go voor de abt. Non, non, non’, zegt Pirlot. ‘Zo loop je als bedrijf geld mis. Je kan ze gek verklaren, maar de monniken willen de regio ondersteunen en zijn daar consequent in. Ze willen niet aan jobs raken in een regio die elke job kan gebruiken.’

We kunnen meer bier produceren door op zaterdag te werken. Maar ik weet al wat de abt daarvan zal vinden. Xavier Pirlot CEO Chimay

Of dat frustrerend is als CEO? Weten dat je als bedrijf beter kan doen maar niet de vrijheid krijgt. ‘Ik ben hier nu een jaar CEO, maar ik werk hier al tien jaar. Ik wist waar ik aan begon. Als je bij Chimay komt werken, moet je akkoord gaan met de waarden. Dat geldt toch in elk bedrijf? Je moet ook niet denken dat ik de gevangene ben van de monniken. En daarbij, zou het niet wat triestig zijn mocht winstgevendheid de enige ambitie zijn? Welzijn, ecologie, kwaliteit, minder burn-outs. Zijn die niet belangrijk?’, zegt Pirlot, die al 30 jaar in de bierindustrie zit.

Van Leuven naar Rwanda

Hij begon bij Stella Artois in Leuven en reisde vervolgens Afrika rond om brouwerijen op te starten en te leiden, voornamelijk voor het Belgische Unibra. Ivoorkust, Madagascar, Algerije, Rwanda... ‘Op een dag had ik genoeg van vliegtuigen. En voilà, nu zit ik hier’, zegt Pirlot.

Chimay Omzet > 49,1 miljoen euro. Bedrijfswinst > 5,5 miljoen euro. Nettowinst > 1,7 miljoen euro. Productie > 185.000 hectoliter. Personeel > 120. Bieren > De Blauwe Chimay is de bestseller. Daarnaast heb je ook Rood, Tripel en Dorée. Die laatste (een licht biertje, amper 4,8%) wordt al lang gebrouwen voor de monniken en het personeel, maar is pas sinds enkele jaren te koop in de winkel. En nog: Chimay in flessen van 75 cl gerijpt op houten vaten. Alle bieren worden vergist op fles/vat, en worden niet gepasteuriseerd. Eigenaar > Fondation Chimay-Wartoise. De monastieke stichting overkoepelt ook een kaasmakerij, een taverne, een hotel, een drankenhandel en een toeristisch museum. De inkomsten uit de activiteiten vloeien naar goede doelen zoals de ondersteuning van een boerderij/verblijf voor mentaal gehandicapten.

Vorig jaar nam hij bij Chimay de leiding op een eerder moeilijk moment. ‘We kenden in 2018 een dip.’ De omzet steeg met 1 procent tot net geen 50 miljoen euro, maar de bedrijfswinst kromp met 29 procent tot 5,5 miljoen euro.

‘De reden? Duurdere grondstoffen. De kostprijs van onze glazen flesjes is met 10 à 15 procent geëxplodeerd. Het is niet eenvoudig dat door te rekenen’, zegt Pirlot. ‘We proberen onze flessen wel te verzamelen en te hergebruiken, maar niet alles wat we exporteren (50%) komt terug.’

Chimay in de VS

De mindere gang van zaken op de Amerikaanse markt is een andere reden waarom de machine wat haperde. De omzet daalde er vorig jaar met 16 procent. ‘De VS zijn door de hoge marges een aantrekkelijke markt, maar door de opkomst van lokale craft brewers is het moeilijk er te groeien.’ Chimay zag zich bovendien genoodzaakt van importeur te veranderen.

Volgens Pirlot was de dip vorig jaar slechts tijdelijk. ‘We zitten weer op het goede pad. We rekenen op België en Frankrijk, onze belangrijkste exportmarkt. Daar blijven we groeien. De Fransen ruilen wijn steeds vaker in voor bier. Niet voor pils, maar voor speciaalbieren. Die trend zien we trouwens in heel Zuid-Europa. Daar heeft Chimay een plaats’, blikt Pirlot vooruit.

Ook verder weg van huis ziet Pirlot nog groei. ‘In China is de bierconsumptie in een kwarteeuw gestegen van 2 naar 25 liter per inwoner. Daar surfen we op mee. En er zijn nog veel plekken waar we niet aanwezig zijn. Zuid-Korea bijvoorbeeld. En waarom niet Afrika?’