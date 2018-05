CEO Ontex: 'We hebben geen strike gegooid'

Luierbedrijf Ontex lijdt onder de pijnlijke naweeën van een grote, Braziliaanse overname. ‘We hebben geen strike gegooid. Maar dat maakt ons werk van de voorbije jaren niet kapot', zegt CEO Charles Bouaziz.

Ontex-topman Charles Bouaziz keek de aandeelhouders vrijdagnamiddag op de algemene vergadering voor het eerst recht in de ogen na de teleurstellende resultaten vorig jaar en de koersval van 25 procent sinds de piek van vorige zomer.

Hevige concurrentie en dure grondstoffen maakten het Ontex niet gemakkelijk. En vooral: de overname van de luierdivisie van het Braziliaanse hypermarcas voor 286 miljoen euro liep verkeerd af. Dik een half jaar na de deal viel een lijk van 15 miljoen euro uit de kast en de winstmarge in Brazilië verschrompelde.

2017 was waarschijnlijk niet het leukste jaar als CEO van Ontex?

Bouaziz: ‘Het gevoel dat je hebt als CEO is niet gebaseerd op 1 jaar en niet enkel gedreven door de resultaten. Maar 2017 liep inderdaad niet zoals gepland. Maar als we de situatie in Brazilië buiten beschouwing laten, heeft Ontex zeer sterk gepresteerd. Dat is de realiteit. We hebben 5,5 procent omzetgroei (exclusief overnames) gehaald. Vergelijk dat met de 20 grootste producenten van consumentenproducten. Er zijn er weinig of geen die dat kunnen voorleggen. En wij doen dat al 5 jaar aan een stuk. We hebben veel big wins gehad, met drie uitzonderingen: Rusland, Turkije en Brazilië.’

De tegenvaller in Brazilië is wel niet min. Was het boekenonderzoek voorafgaand aan de transactie wel kritisch genoeg?

In Noord- en Zuid-Amerika hebben we in twee jaar tijd een business van 600 miljoen euro uitgebouwd, en dat is nog maar het startpunt. Charles Bouaziz CEO Ontex

Bouaziz: ‘We hebben op het einde van het jaar zaken opgemerkt die toen niet zichtbaar waren. Je kan slim zijn en er de beste mensen op zetten maar (onderbreekt)... Het was geen overname van een bedrijf, maar van een divisie. Je kan als verkoper dan zaken verbergen in stukken van het bedrijf waar de koper geen toegang tot heeft. We zijn de zaak nu grondig aan het onderzoeken om eventueel verdere stappen te ondernemen.

Het groeiverhaal van Ontex is deels gebaseerd op overnames. Begrijpt u beleggers die beginnen twijfelen over toekomstige deals?

Bouaziz: Dat is logisch. Er vertrekken beleggers en er komen andere bij. Het goede nieuws is dat onze referentieaandhouder (GBL) ons steunt. Wil dat dan zeggen dat ze niet slim genoeg zijn om de risico’s in te schatten? Ik denk het niet.

Bij de beursgang sprak u de ambitie uit om de winstmarge met 30 basispunten per jaar te verhogen. Dat is de voorbije twee jaren niet gelukt.

Bouaziz: ‘Gemiddeld 30 basispunten, heb ik toen gezegd, over een periode van tien jaar. We zijn het bedrijf aan het transformeren. De helft van de omzet komt nu al van eigen merken, terwijl we vroeger hoofdzakelijk voor retailermerken produceerden. En we zijn internationaal uitgebreid. In Noord- en Zuid-Amerika hebben we in twee jaar tijd een business van 600 miljoen euro uitgebouwd, en dat is nog maar het startpunt.'

'Die transformatie kost tijd. Dat kan je niet beoordelen met een snapshot terwijl we een film maken. Als je de periode bekijkt waarin ik CEO ben (sinds 2013) is Ontex enorm gegroeid. De omzet is met 60 procent gestegen tot 2,4 miljard. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) met de helft tot 266 miljoen euro.'

Toch zal u beleggers snel moeten aantonen dat die margebelofte bij de beursgang geen loze belofte was.

Ja, in Brazilië zat het tegen. We hebben geen strike gegooid maar dat wil niet zeggen dat het ons werk van de voorbije jaren kapot maakt. Charles Bouaziz CEO Ontex

Bouaziz: ‘Ons pad is perfect geweest tussen 2013 en 2015. De voorbije twee jaren hebben wisselkoersen en grondstoffen evenwel een negatieve impact op de winst gehad van 50 à 60 miljoen euro. Zonder dat zou iedereen gezegd hebben: topwerk geleverd. Nu is het uitdagend. Het is net dan dat je als bedrijf je sterkte kan tonen en het verschil kan maken tegenover de concurrentie. En ja, in Brazilië zat het tegen. We hebben geen strike gegooid maar dat wil niet zeggen dat het ons werk van de voorbije jaren kapot maakt.

Staan er dit jaar grote investeringsprojecten gepland?