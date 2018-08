CEO juwelenmaker Pandora stapt op na tegenvallende resultaten

Even terugblikken: drie dagen geleden kwam Pandora met een winst- en omzetwaarschuwing voor dit jaar. Meteen ging de beurskoers van het Pandora-aandeel 24 procent lager, waardoor Pandora zo'n 10 miljard Deense kronen (1,34 miljard euro) aan beurswaarde verloor. De positie van de CEO , Colding Friis, was sindsdien onhoudbaar geworden.

Pandora kondigt nu het vertrek van Friis aan in de hoop een punt te zetten achter het negatieve klimaat rond het Deense bedrijf, dat wereldwijd juwelen verkoopt. Pandora staat vooral bekend voor armbanden met 'charms', ook wel bedelarmbanden genoemd, of armbanden waar kleine juwelen aan worden gehangen of op worden gestoken. De Pandora-juwelen worden in 163 winkels in België verkocht.