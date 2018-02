Carrefour duikt in het rood

Met een verlies van ruim 1 miljard euro in 2017 besluit de Franse supermarktgroep ook in haar dividend te snijden.

Dat Carrefour er een belabberd jaar op heeft zitten, is niet echt een verrassing. Eind januari kondigde de supermarktketen al een grondige herstructurering aan, waarbij ze in België 1.233 banen wil schrappen. Toen al waarschuwde Carrefour ervoor dat de slabakkende verkoop ook flink zou wegen op de operationele winst van het bedrijf .

Die operationele winst kreeg een tik van net geen 15 procent op 2 miljard euro, terwjil de omzet vorig jaar met 1,6 procent aandikte. Dat geeft duidelijk aan in welke mate de groeimotor sputtert, want een jaar eerder nam de verkoop nog met 3 procent toe.

Derde minder dividend

Het management stelt nu voor een brutodividend uit te keren van 0,46 euro per aandeel. Dat is meer dan een derde minder dan de 0,70 euro per aandeel die Carrefour over het boekjaar 2016 uitkeerde aan zijn aandeelhouders.