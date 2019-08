Carrefour ziet af van robotwinkel in Brussel

Carrefour ziet af van haar plannen om in het centrum van Brussel, aan de Grote Markt, een geautomatiseerde winkel te openen. Eind vorig jaar kondigde de keten een testwinkel aan waar de klanten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 online boodschappen konden afhalen en tegelijkertijd via een automaat allerlei producten konden aankopen. 'Ze betalen en meteen daarna stelt een machines hun boodschappenpakket samen', klonk het in december.