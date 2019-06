Cartamundi doet grote overname in VS

Cartamundi, producent van speelkaarten en gezelschapsspelen, neemt zijn sectorgenoot United States Playing Card Company (USPC) over. De omzet stijgt in één wip met een kwart tot 552 miljoen dollar (490 miljoen euro).

USPC is gespecialiseerd in de productie van speelkaarten. Met het merk Bee is het bijvoorbeeld kind aan huis in Las Vegas, met Fournier is het overal present waar Spaans gesproken wordt en met Bicycle – beschikbaar in meer dan 100 landen - heeft het het grootste consumentenmerk in de sector in handen. Bicycle is vooral geliefd in de wereld van cardistry, een soort kunstvorm waarbij ‘trucjes’ worden gedaan en bijvoorbeeld patronen worden gecreëerd door kaarten van de ene naar de andere hand te laten springen.

USPC telt 350 werknemers en heeft fabrieken in de VS en Spanje. Na de afronding van de deal, vermoedelijk eind dit jaar, zal Cartamundi 2.500 mensen te werk stellen in 13 fabrieken.

Hoeveel Cartamundi op tafel legt, is niet bekend, maar de Wall Street Journal meldde eerder al dat de overnameprijs kon oplopen tot meer dan 200 miljoen dollar. De verkoper is het beursgenoteerde Newell Brands dat tal van consumentenmerken in huis heeft gaande van Parker tot Campingaz.

De overname is de eerste grote zet van Stefaan Merckx die vorig jaar de rol van CEO overnam na het overlijden van Chris Van Doorslaer. Onder zijn twintig jaar bewind ontpopte Cartamundi zich van een kmo tot een internationale klepper. Het produceert kaarten van onder meer Magic The Gathering, Uno en Pokemon, net als pokerkaarten voor casino’s en verzamelkaarten voor getrouwheidsacties bij supermarkten. Het sloot licentiedeals met Disney, Pixar, Studio100 en heeft een eigen collectie kaartspelen in de rekken liggen over Frozen, Jurrasic World, Star Wars en meer van dat.