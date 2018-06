Cartamundi haalt nieuwe CEO bij Vandemoortele

Merckx werkte het grootste deel van zijn carrière bij Vandemoortele waar hij hoofd was van Bakery Products, veruit de grootste afdeling binnen de groep. Hij stuurde er een team van 4.200 werknemers verspreid over 25 fabrieken. De divisie haalde een jaaromzet van 900 miljoen euro.

De veertiger volgt Chris Van Doorslaer die twee decennia lang het uithangbord was van Cartamundi. In december vorig jaar overleed de manager. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Van Doorslaer bouwde het bedrijf uit Turnhout uit tot een wereldleider in de productie van speelkaarten en gezelschapsspellen waaronder Risk en Monopoly.