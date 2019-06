Chanel gaat ook zonder Lagerfeld fors vooruit

Die openheid over de financiële cijfers deed hier en daar speculatie oplaaien dat Chanel naar de beurs zou gaan of wordt klaargemaakt om verkocht te worden. Maar die geruchten drukt het bedrijf de kop in. ‘We zitten precies in de tegenovergestelde fase van een beursgang of een verkoop. Getuige daarvan zijn de investeringen op lange termijn die we aan het doen zijn’, zei financieel directeur Philippe Blondiaux aan Reuters.