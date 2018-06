Chanel pakt uit met omzet van 10 miljard dollar

Voor het eerst in de geschiedenis van het 109 jaar oude modehuis heeft het luxemerk Chanel zijn jaarresultaten gedeeld met de wereld. Het wil daarmee de geruchten ontkrachten dat het te koop zou staan.

Na meer dan honderd jaar stilte en discretie pakt het Franse modehuis Chanel zelf uit met de financiële resultaten voor 2017. Het bedrijf, bekend voor het iconische parfum Chanel No. 5, de klassieke tweed jasjes en de dure handtassen toont met een stevige omzet- en winstgroei in 2017 dat het één van de grootste luxemerken wereldwijd is.

Azië en Europa boven

In 2017 zag het zijn omzet groeien met 11 procent, tot 9,62 miljard dollar (8,3 miljard euro). Die groei is grotendeels te danken aan de populariteit van Chanel in Azië en Europa. In Europa, waar het de meeste van zijn modeateliers heeft, bedraagt de omzet omgerekend 3,4 miljard euro. In Azië steeg de omzet met 16 procent tot ruim 3,2 miljard euro. De winst werd afgerond op 1,79 miljard dollar, 18,5 procent meer dan het jaar daarvoor.

In private handen

Omdat het de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf is om zo'n uitvoerige resultaten bekend te maken, vragen analisten zich af of er meer aan de hand is. Maar dat weerlegt het management.

'We zijn vaak het onderwerp van speculatie en dat wordt gevoed door het gebrek aan informatie. We realiseerden ons dat het tijd was om te tonen wat we echt waard zijn en dat is een bedrijf van 10 miljard dollar. We hebben alle middelen in ons bereik om onafhankelijk te blijven', zegt Philippe Blondiaux, de CFO van Chanel aan The New York Times.

De bekendmaking van de cijfers is dus vooral symbolisch en niet de voorbereiding voor een beursgang of verkoop, zoals soms geïnsinueerd wordt. Het bedrijf blijft in private handen.