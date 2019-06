Chaudfontaine investeert 20 miljoen in Luikse bottelarij

Chaudfontaine investeert in nieuwe productielijnen voor een nieuwe reeks caloriearme vruchtendranken.

Het watermerk Chaudfontaine - dat eigendom is van Coca-Cola - wil met de investering beter inspelen op de wensen van de consument. 'Er is een trend naar natuurlijke dranken met minder suiker en toch dat ietsje meer', klinkt het.

Chaudfontaine heeft met Fusion al gearomatiseerde waterdranken op de markt gebracht en de verkoop ervan zit spectaculair in de lift: +45 procent in 2018. Het zet daar nu verder op in en lanceert bijkomend een bruisend drankje met een vleugje vruchtensap en een niet-bruisend drankje met vruchtenaroma's. En dat in verschillende smaken gaande van komkommer met munt tot abrikoos met vlierbloesem.

36.000 flessen per uur

De nieuwe installaties hebben een productiecapaciteit van 36.000 flessen (van een halve liter) per uur, al zal die niet meteen op volle toeren draaien. Hoeveel extra jobs dat allemaal oplevert, hangt af van de populariteit van de drankjes en de productievolumes.

Sinds de overname door The Coca-Cola Company in 2003 werd in het Luikse bedrijf al 147 miljoen euro geïnvesteerd. 'De nieuwe investering is een van de grootste in de geschiedenis van de bottelarij', staat in een persbericht. Vorig jaar verwerkte de bottelarij 200 miljoen liter water.