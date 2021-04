Chimay lanceert nieuw trappistenbier

De trappistenbrouwerij Chimay gaat voor het eerst in 55 jaar een nieuw bier brouwen en commercialiseren. ‘We proberen de monniken al lang te overtuigen. Ze hebben eindelijk ingestemd.’

De Chimay 150, zo heet de nieuweling in het gamma van Chimay. Het is een stevig blond bier met een alcoholpercentage van 10 procent.

Het bier werd al eens gebrouwen in 2012, voor het 150-jarige bestaan van de brouwerij. 150.000 flessen van driekwart liter werden toen gebotteld. ‘We kregen er enorm goede reacties op, maar de monniken van de abdij zagen het als een eenmalige productie voor een speciale gelegenheid. Ze hebben toen beslist het niet verder te commercialiseren’, aldus Xavier Pirlot, die de brouwerij aanstuurt.

Maar bij Chimay zijn het de monniken die grotendeels de lijnen uitzetten. Gaat de abt niet akkoord, dan gebeurt het niet, hoe frustrerend dat ook kan zijn voor de directie. ‘Ik werk hier al lang, en ik weet hoe de monniken denken. Ik weet dat dit geen normaal bedrijf is. We streven ook naar groei en winst, maar niet om aandeelhouders mee te vergoeden en Ferrari’s te kopen, maar om werkgelegenheid te creëren en sociale doelen te steunen.’

Ik weet dat dit geen normaal bedrijf is. Ik weet hoe de monniken denken. Xavier Pirlot CEO brouwerij Chimay

Uiteindelijk, na lang aandringen, gaan de monniken nu toch overstag voor de Chimay 150. ‘Als iemand je iets tien keer vraagt, kan je ofwel heel boos worden, ofwel stem je toe. Het is het tweede geworden’, lacht Pirlot.

De nieuwe trappist zal vanaf juni te vinden zijn in de horeca en de drankenhandel. In mei is het bier ook al verkrijgbaar bij Discobeer en Poteaupré, respectievelijk een drankenhandel en een horecazaak die deel uitmaken van de Chimay-groep.

Chimay is na Rochefort en Westmalle de derde Belgische trappistenbrouwerij die op korte tijd een nieuw bier lanceert. ‘Toevallig, denk ik’, zegt Pirlot. ‘Het nieuwe bier past in ons gamma.'

Met Chimay Blauw en Rood heeft Chimay al twee donkere bieren. In het blonde assortiment heb je de Tripel en de veel lichtere Chimay Goud die destijds het tafelbier was voor de monniken. Daar komt nu het zwaarste van allemaal bij, in flesjes van 33 centiliter. ‘Stevig, maar anders dan onze tripel. Frisser. Het drinkt gemakkelijker’, zegt Pirlot. Het bedrijf spreekt onder meer over aroma's van munt, bergamot, limoen en eucalyptus, tinten van rozemarijn en kruidnagel en een vleugje gember.

Zware, blonde bieren zijn een segment in de markt dat in opmars is, en waar heel wat concurrentie is. Denk onder meer aan Duvel, Omer en Victoria dat AB InBev vorig jaar lanceerde. Concrete verkoopdoelstellingen heeft Pirlot niet. ‘We zullen zien. Als er veel vraag is, brouwen we extra.’

Onze omzet daalde door de pandemie met 9 procent. Dat is veel, maar zeker geen drama. Xavier Pirlot CEO brouwerij Chimay

Vorig jaar stroomde uit de ketels van Chimay 174.000 hectoliter bier, 9 procent minder dan het jaar ervoor. ‘Dat is een serieuze daling. We hebben de effecten van de pandemie ook gevoeld. De verkoop via retail is gestegen, maar compenseerde de dip in de horeca niet. Maar alles bij elkaar is het zeker geen drama’, zegt Pirlot. Chimay zette onder meer de commerciële ploeg op tijdelijke werkloosheid, maar in de productie werd niet aan de bezetting geraakt.