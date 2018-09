Chinese eigenaar Club Med slaat toe in Antwerpen

Het Chinese conglomeraat Fosun heeft de hand gelegd op het International Gemological Institute (IGI), een internationale diamantorganisatie met hoofdzetel in Antwerpen.

Fosun, dat een beursnotering heeft in Hongkong, is een van die typische hongerige Chinese groepen die de laatste jaren zowat alles in het Westen dat los of vast zit lijken op te kopen. De groep deelt haar belangen op in drie categorieën: gezondheid (onder meer geneesmiddelen en medische diensten), geluk (met toerisme, amusement en film als voorbeelden) en vermogen (voor de belangen in de financiële sector).

Bekende namen in de portefeuille van Fosun zijn vakantiebedrijf Club Med, het Parijse modehuis Lanvin en de brouwerij Tsingtao. In ons land is het conglomeraat ook bekend als gewezen aandeelhouder van de intussen overgenomen en opgedeelde financiële groep BHF Kleinwort Benson, met hoofdzetel en beursnotering in Brussel.

Eerder dit jaar kwam Fosun bovendien in het nieuws als mogelijke bieder op verzekeringsgroep Ageas, al is daar sindsdien niets meer over vernomen.

Certificaten

Fosun slaat nu een nieuwe slag in ons land met de overname van 80 procent van het International Gemological Institute. De deal wordt gemeld door diverse diamantwebsites en door de Britse zakenkrant Financial Times, op basis van een melding van IGI. Gemological in de naam verwijst naar de gemmologie, een ander woord voor edelsteen- en halfedelsteenkunde. IGI is een organisatie die certificaten aflevert voor diamanten, andere edelstenen en juwelen. Ze heeft buiten Antwerpen vestigingen in Italië, de VS, Azië en het Midden-Oosten.

IGI werd opgericht in 1975 en geldt als ‘s werelds grootste onafhankelijke gemmologische laboratorium- en certificeringsspeler. De groep is in die zin een belangrijke actor in de sector. Ze telt ruim 20 laboratoria en heeft ook diverse gemmologische scholen. Ze geeft op haar eigen website weinig details prijs. Volgens de Wikipedia-pagina van het bedrijf zijn er ruim 650 mensen in dienst. Financiële groepsresultaten zijn niet meteen terug te vinden.

Familiehanden

Het aandeelhouderschap van IGI is eveneens onduidelijk. Vast staat wel dat de groep in familiehanden is. CEO Roland Lorie, een telg van de oprichtersfamilie, behoudt volgens de gespecialiseerde website Jewellery Business na de deal met Fosun samen met zijn familie een belang van 20 procent. Hij blijft IGI leiden. Co-CEO Marc Brauner zat ook in het kapitaal. Mogelijk was dat eveneens het geval voor Herman Brauner en Jerry Ehrenwald die IGI mee leidden. Marc Brauner en zijn oudste zoon verlaten IGI als gevolg van de deal.

Fosun wil via de deal profiteren van de groeiende Chinese appetijt voor luxe en diamanten. ‘Door onze middelen te combineren (met die van Fosun, red.) zijn we beter dan ooit uitgerust om consumenten en retailers de informatie en verzekering te leveren die ze nodig hebben om hun juwelenaankopen te managen’, citeert Jewellery Business Roland Lorie.