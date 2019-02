Chinese honger naar topmerken stut Europese luxeconcerns

De luxesector speelt al enkele weken een glansrol op de beurs. Na LVMH, Hermès en andere concerns bewijzen de cijfers van Kering dat de Chinese lust voor luxe nog niet gestild is.

‘De trend in China blijft excellent. Zelfs extreem dynamisch.’ Meer woorden hadden de beleggers niet nodig tijdens een telefonische analistenconferentie met het topmanagement van de Franse luxespeler Kering om het aandeel uit het rood te trekken en 3,3 procent hoger te doen afsluiten. Kering deed zijn omzet vorig jaar 26,3 procent aandikken. De bedrijfswinst steeg dankzij hogere marges met 46,6 procent. De schulden halveerden.

We zijn vol vertrouwen dat Gucci de komende twee jaar beter zal blijven presteren dan de sector. François-Henri Pinault CEO Kering

CEO François-Henri Pinault nam ook de zorgen weg over Gucci, het Italiaanse topmerk van de groep dat goed is voor driekwart van de winst. ‘De omzet van Gucci steeg meer dan een derde in 2018 en met 28 procent in het vierde kwartaal. We zijn vol vertrouwen dat het merk de komende twee jaar beter zal blijven presteren dan de sector’, zei Pinault. Hij mikt voor Gucci in 2019 op een groei van meer dan 10 procent en een recordwinstmarge van 40 procent. ‘Het merk is nog ondervertegenwoordigd op reislocaties en ook de eigen winkels kunnen de productiviteit nog opdrijven.’

Kopen in eigen land

Net als de rivalen LVMH , Hermès en Capri Holdings (Michael Kors, Versace), zegt Kering dat de economische vertraging in China geen invloed heeft op de verkoop van topluxe. ‘We zien wel een verschuiving in het aankoopgedrag. Terwijl de Chinezen de Europese luxe vroeger vooral tijdens buitenlandse reizen kochten, doen ze dat nu meer en meer in eigen land.’

De verschuiving is het gevolg van overheidsmaatregelen om de lokale consumptie te stimuleren. Sinds enkele maanden controleert de Chinese douane veel strenger de koffers van landgenoten die terugkeren van een buitenlandse reis. Wie te veel meebrengt, riskeert zware boetes of zelfs een gevangenisstraf. Chinese particulieren mogen voor maximaal 5.000 yuan (654 euro) aan buitenlandse goederen taksvrij invoeren.

Vroeger deden de Chinezen twee derde van hun luxeaankopen in het buitenland, maar dat is snel aan het verschuiven naar nog maar de helft. Beurshuis HSBC

‘Door dit veranderende patroon moeten de luxegroepen zich snel aanpassen door meer in te zetten op lokale vestigingen en de online handel die in China heel populair is’, stellen de analisten van het beurshuis HSBC. ‘Vroeger deden de Chinezen twee derde van hun luxeaankopen in het buitenland, maar dat is snel aan het verschuiven naar nog maar de helft.’

Alleen de absolute top

HSBC wijst er ook op dat vooral de absolute topmerken goed scoren in Azië, en niet de merken daaronder. Rijke Chinezen hebben vaak genoeg geld om zich het allerbeste aan te schaffen. Merken die braderen, schieten zich daardoor in de voet. LVMH en Hermès stelden uitdrukkelijk dat ze zich houden aan exclusiviteit. Ze houden bewust lage voorraden aan om geen overaanbod te creëren.

De vrees voor een Chinese dip was de voornaamste zorg voor de beleggers in luxeconcerns, maar een groot deel van de groei komt uit de rest van de wereld. Voor Kering was niet Azië, maar Noord-Amerika de grootste groeimarkt met een omzetklim van 37,8 procent. De robuuste Amerikaanse economie, de schaarse werkloosheid en de belastingverlagingen van president Trump doen de koopkracht er fors toenemen. Ook West-Europa was goed voor een omzetgroei van 23,7 procent.