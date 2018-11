Chinese vertraging treft Richemont

De vraag naar luxe in China is niet meer wat ze geweest is. Dat mocht ook de luxegroep Richemont ervaren. 'De omzetgroei in China is teruggevallen van een dubbelcijferige groei naar een hoge enkelcijferige groei,' verklaarde CFO Burkhart Grund tijdens een conferencecall. 'De groei die we nu kennen in het land is normaler dan voorheen.'