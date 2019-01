Coca-Cola sluit twee Belgische distributiecentra

Coca-Cola wil in 2020 twee distributievestigingen in België sluiten en 132 jobs schrappen.

Frisdrankbedrijf Coca-Cola European Partners Belgium wil in 2020 twee van haar vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies. Daarnaast wil het bedrijf ook de verkoop via automaten vereenvoudigen.