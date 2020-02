Colruyt-familie investeert in voedingssupplementen

Korys, de holding van de familie Colruyt, neemt een meerderheidsbelang in het Waalse Bio-Life Laboratory.

Bio-Life Laboratory startte dertig jaar geleden met de verkoop van biologische voedingssupplementen en producten voor aroma- en fytotherapie. Het bedrijf - met een productiesite in Gembloux - heeft nu ruim 130 producten in haar gamma, zowel eigen merken als merken van anderen.

Denk aan klassiekers zoals vitamines, magnesium, calcium en omega-3-vetzuren maar ook aan ginsengpoeders, curcuma, rozemarijnolie, extracten uit pompelmoespitten, berkensap en lindebast.

Sprintje

Het bedrijf trok de voorbije jaren een stevig sprintje, en zag de brutomarge in vijf jaar verdubbelen tot 2,6 miljoen euro. De nettowinst klokte in 2018 af op 0,5 miljoen euro. 'Het is een familiebedrijf dat gegroeid is, en goed gegroeid is. Maar op een bepaald moment bots je als bedrijf op limieten', zegt Thomas De Kempeneer, investment director van Korys.

Met Korys komt er geld en expertise om Bio-Life verder uit te bouwen. Voor de intrede richtte Korys een nieuwe vennootschap op die bij de oprichting 8 miljoen euro mee kreeg.

De ambitie is om het eigen merk Be-Life buiten de landsgrenzen meer in de kijker te zetten. Momenteel komt 80 procent van de omzet uit België, de rest voornamelijk uit Frankrijk. Om de groei te kunnen bijbenen, wordt de productiesite - momenteel goed voor 30 jobs - binnenkort uitgebreid. De productiecapaciteit zal daardoor ongeveer verdubbelen. Korys heeft op iets langere termijn plannen om op overnametocht te trekken met Bio-Life. 'De markt is gefragmenteerd. Er liggen kansen', klinkt het.

Groeiende markt

Met Bio-Life betreedt Korys een snelgroeiende markt. 'Consumenten zijn meer en bewuster bezig met hun gezondheid', aldus De Kempeneer. Hij schat de totale markt in België nu op 400 miljoen euro, maar zegt erbij dat een juiste inschatting maken niet eenvoudig is. Hij verwacht een groei van 6 à 7 procent per jaar, met niches zoals aromatherapie die een nog snellere groei optekenen.

Bio-Life verkoopt zijn producten via apothekers, natuurwinkels en ook bedrijven als Bioplanet en de onlineapotheek Newpharma, die beiden onderdeel zijn van het imperium van de Colruyts.