Colruyt in de clinch met koffiereus

In vele Colruyt-supermarkten zijn of raken de voorraden Douwe Egberts, Jacqmotte, Senseo en Pickwick op. Tijdelijk onbeschikbaar. 'Gelieve ons te verontschuldigen', krijgen consumenten op een kaartje te lezen.

De merken zijn stuk voor stuk eigendom van de groep Jacobs Douwe Egberts dat harde discussies aan het voeren is met Colruyt. Elk jaar wordt er op het scherp van de snee over de prijzen onderhandeld. De koffiemaker wil meer geld voor zijn waren, en Colruyt wil minder betalen. Maar deze keer geraken ze er blijkbaar niet uit en laat een consensus langer dan gepland op zich wachten.

Dat moeilijke prijsonderhandeling zich laten voelen in de rekken is best uitzonderlijk, en het effect ervan wordt snel duidelijk in de resultaten van de voedingsbedrijven.