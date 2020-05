Colruyt investeert in Brussels krekelbedrijf

De start-up Kriket krijgt 'enkele honderdduizenden euro's' van Colruyt. ‘We verkopen al krekelrepen, en denken nu ook aan granola. Met Colruyt willen we insecten mainstream maken.'

Kriket lanceerde vorig jaar krekelrepen op de markt. Een tussendoortje met onder andere geroosterde hazelnoten, havervlokken, zaden, agavestroop en krekels. 20 stuks per reep ongeveer, vermalen weliswaar. De producten liggen intussen al in 350 winkelpunten in ons land. De ketens Aveve, AS Adventure en Bioplanet, dat onderdeel is van Colruyt, verkopen de snacks.

‘We hebben bewezen dat ons product aanslaat, en hebben Colruyt zelf benaderd met een investeringsvoorstel’, zegt oprichter Michiel Van Meervenne. ‘We willen insecten als duurzame eiwitbron mainstream maken, uit de niche halen. Colruyt is daarvoor onze gedroomde partner’, klinkt het.

Met de verse centen breidt Van Meervenne het team uit van ‘ik alleen’ tot drie mensen. De bedoeling is de verkoop op te drijven en nieuwe producten te ontwikkelen. ‘Granola staat als eerste op onze lijst. We verwerken er 5 procent krekelmeel in. Een krekelpootje zal je daar niet in terugvinden, om het toegankelijk te houden.’

Krekeltwist

Krekelkoekjes voor kinderen of krekelbrood kunnen de volgende stap zijn. ‘Dat willen we met Colruyt stap voor stap uitwerken. Colruyt kent de consument het best, en kan ideeën aanreiken waar we een krekeltwist aan kunnen geven’, zegt hij.

In Duitsland, waar insectenproducten vrij goed in de markt liggen, zijn we een grote deal met Lidl aan het bespreken voor gekruide krekels in een zakje. Michiel Van Meervenne oprichter Kriket

En misschien komen er ook volledige, niet-gemalen krekels op het menu. Met verschillende kruidingen in kleine zakjes. ‘Het kan de vervanging zijn van een pistachenootje bij een biertje. In Duitsland, waar insectenproducten vrij goed in de markt liggen, zijn we daarover een grote deal met Lidl aan het bespreken. Dat gaat over 5.000 winkelpunten en grote volumes voor een tijdelijke actie.’

De krekelrepen, in drie smaken waaronder ook chocolade en dadel, hebben het voorbije jaar ook hun weg gevonden buiten België, naar Duitsland, Nederland, het VK en Tsjechië. ‘We willen krekels in heel Europa op het menu zetten’, spreekt Van Meervenne zijn ambitie uit.

Ik geloof dat we er met de steun van Colruyt in zullen slagen tegen 2030 krekels even normaal te maken als garnalen of scampi’s.

Toch moet hij erkennen dat krekels momenteel allesbehalve dagelijkse kost zijn. Vorig jaar verkocht Kriket 100.000 repen, goed voor 135.000 euro omzet. De helft minder dan het oorspronkelijke doel. ‘We waren misschien wat ambitieus’, zegt hij. ‘Maar ik geloof dat we er met de steun van Colruyt in zullen slagen tegen 2030 krekels even normaal te maken als garnalen of scampi’s.'