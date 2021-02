Coolblue groeit met 50 procent in België

De Nederlandse webwinkel Coolblue heeft in 2020 de kaap van 2 miljard euro omzet gerond. Ruim een kwart werd in België gerealiseerd.

De webwinkel haalt die inkomsten niet enkel uit onlineverkopen, maar hanteert een strategie waarin ook fysieke winkels een belangrijke rol krijgen. Sinds vorig jaar kunnen klanten terecht in Hasselt en in de flagshipstore in Brussel. In België heeft Coolblue vijf winkels, en dit jaar staan twee openingen gepland.