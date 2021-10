Coolblue trekt naar de beurs van Amsterdam

'Ik ben ontzettend trots. Dit is de volgende logische stap in de ontwikkeling van Coolblue', aldus oprichter en grootaandeelhouder Piet Zwart.

Coolblue zegt de verse centen te kunnen gebruiken om de expansie te financieren. Hoewel het bedrijf begon als webwinkel, is het ook een netwerk van fysieke winkels aan het uitbouwen in onder meer België, Nederland en Duitsland. Daarbovenop wil het investeren in zijn concept Home&Go en in de automatisatie van zijn logistieke panden.

Ondernemer Zwart, die eigenlijk zanger of leraar wou worden, richtte Coolbue op in 1999 samen met twee vrienden. Sindsdien groeide de e-tailer uit tot de grootste webwinkel in Nederland en België, na Bol.com. Zwart kocht zijn medeoprichters uit in 2019 en heeft 51 procent van de aandelen in handen.