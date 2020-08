Coronacrisis duwt Mohawk in het rood

Mohawk is in ons land onder meer eigenaar van Unilin (foto: een Unilin-fabriek in Oostrozebeke).

De vloerbekledingsreus boven Quick-Step is hard getroffen door de coronacrisis.

Mohawk slikt over het tweede kwartaal een verlies van 48 miljoen dollar, tegenover een winst van 202 miljoen een jaar eerder. De omzet slonk een vijfde naar 2 miljard dollar. Tijdens het pandemiekwartaal opereerden de meeste fabrieken van Mohawk op een beperkt niveau of waren ze zelfs tijdelijk gesloten.

April was de slechtste maand van het kwartaal. 'Daarna pikten de verkopen opnieuw op en konden we dankzij de forse vraag onze voorraden zelfs afbouwen, zegt CEO en grootaandeelhouder Jeffrey Lorberbaum.

Om het hoofd te bieden aan de crisis gaat Mohawk snoeien in de kosten en in het aantal jobs en minder inzetten op producten waarvan de verkoop zwak is. De vloerder gaat ook minder efficiënte sites sluiten en investeren in betere apparatuur, voornamelijk in de Verenigde Staten.

Mohawk wil dankzij die maatregelen vanaf 2021 jaarlijks 110 à 120 miljoen dollar besparen. Ze zullen de vloerbekledingsgroep wel 170 miljoen dollar kosten.

Belgen aan boord

De West-Vlaming Filip Balcaen is met 3,3 procent een van de grootste privéaandeelhouders van de Amerikaanse vloerbekledingsreus. Hij is aandeelhouder sinds hij de vinylproducent IVC in 2015 verkocht aan de Amerikaanse groep. Sindsdien kocht hij geregeld aandelen bij. Balcaen is de belangrijkste particuliere partij in het kapitaal na CEO en voorzitter Jeffrey Lorberbaum en zijn familie.

