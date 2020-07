Coronacrisis geeft luxeconcern LVMH forse klap

Door lockdowns en winkelsluitingen zag het Franse luxeconglomeraat LVMH zijn omzet en nettowinst het voorbije halfjaar fors dalen tegenover dezelfde periode in 2019.

Het Franse luxeconcern LVMH, eigendom van de familie Arnault, noteerde de voorbije zes maanden een omzet van 18,4 miljard euro, een daling van 27 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (25 miljard euro, red.). Dat bleek maandagavond nabeurs uit de halfjaarresultaten.

De hoofdreden voor die fikse daling ligt voor de hand. LVMH, ’s werelds grootste luxeconcern en bekend van paradepaardjes als Louis Vuitton, Dior, Bulgari en Veuve Clicquot, heeft zwaar te lijden onder de impact van de coronacrisis.

Wereldwijde lockdowns hebben de voorbije maanden geleid tot een scherpe daling van de verkoop van luxegoederen. LVMH waarschuwde in maart al voor de impact van de coronacrisis omdat productiesites en winkels in heel wat landen lange tijd op slot moesten en ook het internationale luchtverkeer en het toerisme platlagen.

In het tweede kwartaal dook de groepsomzet 38 procent lager dan in dezelfde periode in 2019, zegt LVMH. Dat is vooral te wijten aan een terugval in de Verenigde Staten (na Azië de belangrijkste markt, red.) en Europa. Hoopgevend is het sterke omzetherstel op de Aziatische en met name de Chinese markt in het tweede kwartaal, zegt het Franse luxeconcern.

De forse omzetkrimp hield lelijk huis in de traditioneel smetteloze resultatenrekening van de luxegigant. De bedrijfswinst tuimelde twee derde, naar 1,6 miljard euro. Netto liep de winst 84 procent terug, naar 522 miljoen. Terwijl de cosmeticaketen Sephora en de horloge- en parfumtak in het rood doken, bleef de winstgevendheid van raspaardjes als Louis Vuitton en Christian Dior ‘op een hoog niveau’, zegt LVMH.

Het Franse luxeconcern laat verder weten dat de datum waarop de geplande overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany’s wordt afgesloten afhangt van de finale akkoorden van de regulatoren. LVMH bracht vorig jaar een bod uit van 16,2 miljard dollar op het Amerikaanse icoon dat wereldberoemd werd door Truman Capotes novelle en de daarop gebaseerde film 'Breakfast at Tiffany's'.

‘Erg waakzaam voor de rest van het jaar’

Over de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar is multimiljardair Bernard Arnault, tegelijkertijd voorzitter en CEO van LVMH, eerder somber. ‘Hoewel we in juni sterke signalen zagen van herstel in onze activiteiten blijven we erg waakzaam voor de rest van het jaar’, waarschuwt hij in het communiqué.

Hij stipt aan dat de LVMH-huizen de voorbije maanden maatregelen troffen om kosten te snoeien en de onlineverkoop te versnellen. Maar dat kon de impact van de maandenlange sluitingen van de fysieke winkels maar gedeeltelijk compenseren.

Analisten geven aan dat de teneur van de tweedekwartaalresultaten van LVMH in lijn ligt met die van sectorgenoten als Richemont en Burberry en spreken over het ‘slechtste kwartaal ooit’ in de luxe-industrie.