Coucke stopt geld in armlastig seniorenalarm

Serieondernemer Marc Coucke en het ziekenfonds Partena versterken het kapitaal van Uest, het Belgische bedrijf achter het seniorenalarm Zembro, met 3 miljoen euro. ‘We geven het niet op.’

‘Yep, we steken een tandje bij. Het is ons moeilijkste dossier. Niet alles kan meteen raak zijn, hè. Dat hoort bij ondernemen.’ Serieondernemer en multimiljonair Marc Coucke pompt 2 miljoen euro extra zuurstof in Uest, het bedrijf achter het seniorenalarm Zembro. Ook het ziekenfonds Partena brengt 1 miljoen euro in, waardoor het 10 procent van de aandelen verwerft.

Die financiële reddingsoperatie, door de omzetting van schulden in aandelen, is nodig omdat het eigen vermogen van Uest diep in het rood was beland. ‘De klantenbasis voor Zembro stijgt trager dan verwacht’, zegt Coucke. ‘Op korte termijn vergt dat bijsturing op het vlak van inkomsten. Maar op lange termijn ziet het plaatje er oké uit.’

Zembro werd vier jaar geleden op de markt gebracht door de Belgische start-up Uest. Het is een slim horloge voor senioren. Als de drager van de armband valt, kan hij met één druk op het display alarm slaan bij kinderen, familieleden en zorgverstrekkers. Die ontvangen dan gps-coördinaten via een app op hun smartphone.

Het idee voor het toestel ontstond bij een twintigtal Vlaamse ondernemers en kaderleden, inclusief een politicus (CD&V-voorzitter Wouter Beke), na een begeesterende zakenreis naar San Francisco en Seattle in het zog van de internetevangelisten Peter Hinssens en Steven Van Belleghem. Ze besloten samen ‘iets’ te doen in de geest van Silicon Valley.

Na de reis werd een coöperatieve vennootschap opgericht - Gforever, met de ‘g’ van goesting - en die stapte in het kapitaal van de aparte nv Uest, waarvoor 17 oprichters meer dan een half miljoen euro op tafel legden. Onder hen CEO’s en bedrijfsleiders zoals de intussen overleden Chris Van Doorslaer (Cartamundi), Christophe Degrez (Eneco België), Marc Fauconnier (Famous), Bart Claes (JBC), Luc Van Mol (ZEB) en Katrien Devos (ex-HR Builders).

Schermvullende weergave Marc Coucke bezit via zijn vehikel Alychlo 70 procent van de start-up Uest. ©rv

Een jaar later kwam daar nog eens 4,5 miljoen euro bij. De start-up werd toen gewaardeerd op 6 miljoen euro en nam naast Coucke, die 33 procent verwierf, andere investeerders aan boord zoals captain of industry Thomas Leysen, sportmanager Bob Verbeeck (Golazo), Conny Vandendriessche (Accent), Peter Quaghebeur (SBS), toplui uit de vastgoedsector en de reclamemakers Gio Canini (Young & Rubicam) en Pieter Goiris (Boondoggle).

‘Ik voel dat er een nieuwe dynamiek is in ondernemend Vlaanderen’, zei Coucke toen. Daarna trok hij met het investeringsfonds Alychlo zijn belang op tot 70 procent. Het ambitieuze streefdoel dat Uest in zijn businessplan vastlegde - een verkoop van 60.000 Zembro-horloges tegen eind 2018, goed voor een omzet van 36 miljoen euro - werd echter nooit gehaald.

Duur

‘Op dit ogenblik maken 4.000 senioren gebruik van Zembro’, zegt Johan De Geyter, CEO van Uest. Dat lijkt erg weinig. Alleen al in België zijn er ruim 400.000 tachtigplussers, van wie de helft nog geen gebruikmaakt van een seniorenalarm.

‘We hadden inderdaad meer verwacht’, zegt De Geyter. ‘Dat komt omdat de omslag van alarmtoestellen met een vaste telefoonlijn naar mobiele systemen trager verloopt dan gepland. Ik maak graag de vergelijking met de introductie van de elektrische wagen. Iedereen in de sector weet dat de omslag er staat aan te komen, maar timing is voor early innovators cruciaal.’

De klantenbasis van Zembro stijgt trager dan verwacht. Op korte termijn vergt dat bijsturing. Maar op lange termijn ziet het er oké uit. Marc Coucke Investeerder Uest

Ook de relatief hoge prijs speelt Zembro parten. Het horloge kost 349 euro, met daarbovenop 15 euro servicekosten per maand. Voor het optionele abonnement op een Zembro-hulpcentrale komt er maandelijks nog eens 12 euro bij. ‘De prijs is zeker een punt dat we scherp in het oog moeten houden’, zegt de CEO.

Uest mikt vandaag bij voorkeur op ‘professionele tussenschakels’ die directe toegang hebben tot zorginstellingen of patiënten, zoals het zorgbedrijf Bluelinea in Frankrijk - dat de polsband promoot onder de merknaam ‘BlueGard 2’ - en Deutsche Senior in Duitsland.

Cijfers over zijn omzet geeft Uest niet, maar afhankelijk van de koop- of huurformule levert een Zembro volgens De Geyter 1 tot 1,50 euro aan dagelijkse inkomsten op. Dat komt neer op een maximale jaarlijkse omzet van 2,2 miljoen euro. ‘De bedoeling is om dit jaar volledig break-even te draaien.’