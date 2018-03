Couckes SnowWorld komt met winstwaarschuwing

Het Nederlandse SnowWorld waarschuwt dat zijn omzet over het eerste halfjaar 5 à 10 procent lager zal uitkomen dan verwacht. Ook de winst zal minder zijn. De Nederlandse skihallenuitbater is in handen van de Vlaamse ondernemer Marc Coucke.

Marc Coucke deed vorig jaar een bod op de Nederlandse uitbater van indoorskipistes SnowWorld , dat acht skipistes heeft in Nederland, in twee vestigingen.

SnowWorld komt nu met een winstwaarschuwing voor zijn eerste halfjaar, dat loopt van 1 oktober 2017 tot 31 maart 2018. De uitbater stelde al in zijn eerste kwartaal met een achterstand te kampen in bezoeksaantallen en meldt nu dat het dit in het tweede kwartaal niet heeft kunnen goedmaken. De omzet zal daarom 5 à 10 procent lager zijn dan verwacht en ook de bedrijfswinst, of ebitda, zal lager uitkomen.

Het beursgenoteerde SwowWorld gaat er wel nog steeds van uit dat het voor het hele jaar een hogere nettowinst zal boeken, maar merkt op dat deze verwachting 'met meer onzekerheid is omgeven'.

De ski-uitbater zou normaal gezien zijn cijfers voor het eerste semester op 16 mei publiceren, maar zal dit nu waarschijnlijk eerder doen.

Marc Coucke

De aandeelhouders komen deze ochtend in de hoofdzetel in Zoetermeer bijeen voor de jaarlijkse vergadering. Ook het bod van Coucke zal aan bod komen.

Coucke deed in september via zijn privé-holding Alychlo een verplicht openbaar bod op de overblijvende aandelen van SnowWorld. Coucke verhoogde toen zijn belang in SnowWorld van 24 naar 64 procent, waardoor hij verplicht was een openbaar bod uit te brengen op de resterende aandelen.