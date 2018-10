Cracco zet Rodania opnieuw te koop

Ondernemer Philip Gracco zet het uurwerkmerk Rodania opnieuw te koop in een poging zich terug te plooien op de interimsector.

Ondernemer Philip Cracco plooit zich terug op wat hij goed kent: de interimsector. De uurwerken Rodania - bekend van de wielrennen-sponsoring, gaan eruit, schrijft De Standaard dinsdag. Een koper is er nog niet.

Cracco bouwde tussen 1993 en 2014 de uitzendgroep Accent uit. Hij verkocht in twee stappen zijn aan-delen en kocht de horlogemaker Rodania op.

Maar dat bedrijf bezorgde hem vooral kopzorgen. In het gebroken boekjaar 2016-2017, dat eindigde in juni 2017, verloor Rodania zelfs 7 miljoen euro , bijna evenveel als de omzet. De verliezen hadden onder meer te maken met het afboeken van oude voorraden.

Eerder dit jaar liepen er gesprekken over een verkoop van Rodania, legde Cracco uit in een Facebook-post, maar die liepen vast. Onder meer horlogemaker Ice Watch, van de Waalse ondernemer Jean-Pierre Lutgen, was geïnteresseerd.