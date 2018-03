Dalende omzet voor Lego

Het voorbije jaar haalde Lego een omzet van 35 miljard Deense kroon (4,7 miljard euro), tegenover 37,9 miljard in 2016. De nettowinst ging van 9,4 miljard kroon naar 7,8 miljard (1 miljard euro). Lego is nog steeds in handen van de familie Kristiansen, die het bedrijf in 1932 oprichtte.