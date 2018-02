Danone verkoopt belang in Yakult

Danone is van plan zijn belang in het Japanse Yakult te verlagen van 21 naar 7 procent. De aandelenverkoop kan anderhalf miljard euro opleveren.

Danone is al meer dan tien jaar aandeelhouder van Yakult, dat vooral bekend is van zijn probiotische yoghurtdrankjes. Danone is in diezelfde branche actief met de merken Activia en Actimel.