De Belgische touch van Lady Gaga en Christina Aguilera

Als professioneel snowboarder stond Anton Janssens op afgelegen bergtoppen van Alaska tot Japan. Nu viert hij de tiende verjaardag van zijn brillen- en horlogemerk Komono. ‘In de mode is het altijd next, next, next. Die hectiek geeft me energie.’

‘Terugblikken is niets voor mij. Ik doe dat zelden. Bij mij is het altijd next, next, next. Maar voor een keer doe ik het toch, omdat het eigenlijk wel straf is. Veel modemerken komen en gaan. Het is een afvalkoers, maar wij staan er nog altijd. En dat in de modewereld, waar het enorm snel gaat. Altijd morgen, morgen, morgen. Je maakt een collectie en twee maanden later moet er een nieuwe liggen. Die hectiek geeft me energie’, zegt Anton Janssens.

Hij stampte tien jaar geleden het Belgische modemerk Komono uit de grond, samen met Raf Maes. ‘Een pionier in betaalbare luxeaccessoires’, omschrijft Janssens het bedrijf. ‘Er was een gat in de markt en wij hebben dat gevuld.’ De zonnebrillen, gewone brillen en polshorloges leveren 10 miljoen euro omzet op en zijn te koop in 3.000 winkels wereldwijd. In brillenwinkels natuurlijk, maar ook in AS Adventure, Brooklyn, Le Bon Marché, Selfridges en tot ver buiten de grenzen: Seoel, Tokio, Rio en New York.

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Onlangs werden zelfs celebrity’s als Lady Gaga en Christina Aguilera met Komono op de neus gespot. ‘Leuk meegenomen’, zegt Janssens. ‘We zijn daarmee bezig. Je moet ook. Ik denk dat die elke dag stapels modepakketten krijgen toegestuurd en de stylisten pikken er nu en dan ons toch uit.’

Voor de tiende verjaardag van het merk heeft Janssens iets speciaals in petto met de lancering van Komono-goggles voor op de skipiste. ‘Mijn verleden geeft dat toch enige streetcredibility’, zegt Janssens, verwijzend naar zijn vorige leven in het professionele snowboardcircuit. Daar leerde hij co-oprichter Raf Maes kennen. ‘Op een vlucht naar Canada op weg naar de bergen en de sneeuw’, herinnert hij zich.

Ik heb de wereld rondgereisd, van Chili tot Alaska en Japan. Onwaarschijnlijk. Ik verdiende net genoeg om rond te komen. Ik had achteraf geen cent over, maar ik heb wel vier jaar de beste tijd van mijn leven gehad.

Met hun board springen en glijden op de avontuurlijkste plekken, tegen betaling, voor fotoshoots in magazines. Dat was als twintiger hun broodwinning. ‘Ik heb de wereld rondgereisd, van Chili tot Alaska en Japan. Onwaarschijnlijk. Ik verdiende net genoeg om rond te komen. Ik had achteraf geen cent over, maar ik heb wel vier jaar de beste tijd van mijn leven gehad.’

Gat in de markt

Voor Janssens is het evenwel meer dan zomaar een passage in zijn leven, zegt hij. ‘Niemand begreep destijds dat je geld kon verdienen met snowboarden. Wij geloofden erin, hebben onze passie gevolgd en het gewoon gedaan. Die spirit van ‘go off the beaten track’ is, denk ik, ook de essentie van het bedrijf.’

Na het snowboarden ging Janssens aan de slag als distributeur van kleding, schoenen en modeaccessoires. Een geknipte job voor hem, bleek. Hij werd door de modemerken op een piëdestal gezet. ‘Het begon me te dagen dat ik wel iets kon. Bovendien merkten we dat er een gat in de markt was voor accessoires’, blikt hij terug.

Schermvullende weergave ©Komono

Het idee voor Komono was geboren. ‘We zijn redelijk wild van start gegaan.’ Met feeling voor mode, maar zonder technische kennis sprongen ze het vliegtuig op naar China op zoek naar producenten. In 2009 presenteerden ze uiteindelijk een eerste eigen collectie. ‘Het was direct een bom. We hadden een gevoelige snaar geraakt. Ik had natuurlijk mijn netwerk in de sector. In Italië wist ik dat ik bij X moest zijn, in Parijs bij Y, enzovoort. Het heeft een rollercoaster in gang gezet die nog steeds bezig is.’

De omzet steeg onafgebroken. Jaar na jaar, tot 15 miljoen euro in 2017. ‘Maar we zijn op organisatorische grenzen gebotst’, zegt Janssens. ‘Het is allemaal zo snel gegaan. Plots word je wakker en ben je niet meer met 5 maar met 50, en is het bedrijf een lappendeken. Dan moet je aanpassingen doen om de volgende sprong te kunnen maken.’

We hebben een ziel en passie. Op moeilijke momenten kan je daar altijd op terugvallen. Anton Janssens topman Komono

Die transformatie werd begin 2018 ingezet en liep niet van een leien dakje. Dat liet sporen na in de jaarresultaten. De omzet zakte met ruim 30 procent naar 10 miljoen euro, terwijl het nettoresultaat bijna 4 miljoen euro in het rood belandde. Ongezien in de geschiedenis van Komono. Het was deels te wijten aan de crisis in de wereldwijde horlogemarkt, maar vooral aan de verregaande interne maatregelen.

‘We hebben voor de korte pijn gekozen en hebben de impact ervan misschien wat onderschat’, zegt Janssens. Het bedrijf voerde nieuwe softwaresystemen in, trok ervaren managers aan en contracten met distributeurs in drie belangrijke afzetlanden werden stopgezet. ‘Dat waren zware onderhandelingen, en na het eerste telefoontje merk je de lagere motivatie meteen in de verkoopcijfers. Nu werken we met eigen agenten. Dan heb je meer controle over de winkels die je producten verkopen om het luxe-imago van ons merk vast te houden.’

Te veel en te snel

‘We hebben er in één jaar heel veel doorgeramd’, zegt Janssens. ‘Het is misschien te veel en te snel geweest. Maar het is achter de rug nu. De fundamenten zijn gelegd.’ Dit jaar komt de Komono-trein weer op snelheid. 12 miljoen euro omzet dit jaar ligt binnen handbereik. ‘En vanaf 2020 geven we weer plankgas.’

We hebben er in één jaar heel veel doorgeramd. Anton Janssens CEO Komono

In januari bijvoorbeeld verhuist Komono zijn Antwerpse flagshipstore naar de Kammenstraat, zowat de hipste modestraat van de stad. Hoewel e-commerce een belangrijke pijler is in de groei van Komono blijft het fysieke winkelpunt cruciaal. Het bedrijf heeft zelfs 15 Komono-winkels in franchise - van Griekenland tot Colombia - en vier winkels in eigen beheer. ‘In alle Europese kernsteden zouden we een eigen plek moeten hebben. Parijs. Berlijn. Barcelona. Milaan.’ ‘Met franchisewinkels kunnen we misschien wel tot 100 gaan, in ons eigen tempo.’