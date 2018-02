De brouwer die naast KV Oostende greep

Xavier Van Honsebrouck, de CEO van de gelijknamige brouwer, onderhandelde twee weken met Marc Coucke om KV Oostende over te nemen. ‘Ik was er niet goed van dat de deal niet is kunnen doorgaan.’

De strategie van brouwerij Van Honsebrouck uit Izegem, bekend van Kasteelbier en Brigand, is simpel: via shirtsponsoring van een voetbalclub een nieuw biermerk lanceren. Dat gebeurde met St-Louis in de jaren 80 bij Club Brugge en met Kasteelbier in de jaren 90 bij Eendracht Aalst. CEO Xavier Van Honsebrouck wilde hetzelfde doen met het nieuwe bier Filou door eigenaar te worden van KV Oostende. Maar Marc Coucke besliste er anders over.

‘Ik was er niet goed van dat de overname niet is kunnen doorgaan’, zegt Van Honsebrouck. We ontmoeten hem in zijn gloednieuwe brouwerij in Izegem, een kleine brouwer in vergelijking met een reus als AB InBev. Maar Van Honsebrouck zet almaar meer in op ‘brouwerijtoerisme’. In het voorbije anderhalve jaar kwamen er 65.000 bezoekers langs in de nieuwe brouwerij. Die krijgen er een rondleiding, kunnen er eten in de gloednieuwe brasserie en hun bezoek afsluiten in een pub.

Van Honsebrouck Bieren: Kasteelbier, Filou, Bacchus, St-Louis, Brigand, Slurfke, Passchendaele. Productie: 120.000 hectoliter per jaar, 1,2 ton pralines. Aantal werknemers: 110. Groei: 12 procent van de omzet in 2017. Aanwezig: in 68 landen. Bezoekers: 65.000 in eerste anderhalf jaar.

Om de verkoop van de bieren te boosten wordt ingezet op sponsoring, vaak via het voetbal. Van Honsebrouck onderhandelde tweeënhalve week met Coucke om KV Oostende over te nemen, maar de gesprekken sprongen af. ‘De deal zou nochtans positief geweest zijn voor onze brouwerij en voor ons jongste biermerk Filou, een stevig blond speciaalbier. Kijk maar naar het mediacircus toen Coucke de nieuwe eigenaar, de verzekeraar Peter Callant, aankondigde. Het nieuws ging heel het land rond en zelfs over de landgrenzen.’

Goeie tandem

Nochtans zag Van Honsebrouck de deal volledig zitten. ‘Ik had al een strategie. Ik wilde de spelersgroep afbouwen, want 31 spelers is veel te veel. De bedoeling was meer kansen te geven aan de beloftevolle U21-groep.’ Van Honsebrouck had de financiële middelen al. ‘Ik zou 91 procent van de aandelen overnemen. Ik had al iemand die 10 procent daarvan wilde nemen en mogelijk iemand die 20 procent voor zijn rekening zou nemen.’

Van Honsebrouck wilde Coucke laten investeren in een ander project van hem, maar dat bleek niet bespreekbaar. ‘De bedoeling was dat Marc en ik elkaar zouden vinden, zowel in het voetbal als daarbuiten. Ik dacht dat we een goeie tandem konden vormen. Maar Marc besliste er anders over.’ De gesprekken werden afgebroken en Coucke koos voor zijn vriend, de verzekeraar Callant.

Weet je hoe je miljonair wordt in het voetbal? Door te beginnen als miljardair. Xavier Van Honsebrouck CEO Van Honsebrouck

Van Honsebrouck wilde geen risico nemen. ‘Ik heb tegen Marc gezegd: weet je hoe je miljonair wordt in de voetbal? Door te beginnen als miljardair. Investeren in een voetbalclub is veel risicovoller dan in een brouwerij. Ik heb in deze brouwerij 50 miljoen euro gestoken. Nadat ik die knoop had doorgehakt, heb ik nooit wakker gelegen. Maar toen ik over de overname van KV Oostende aan het onderhandelen was, heb ik nooit een nacht doorgeslapen.’

Van Honsebrouck trok de consultant Deloitte aan om de boeken van KV Oostende te onderzoeken en kwam tot een pijnlijke vaststelling. ‘Puur financieel is de club niet veel waard. Om niet te zeggen niets.’

Wat Van Honsebrouck evenmin aanstond, is dat Coucke manager Luc Devroe zou meenemen naar Anderlecht. ‘Ik zou een bedrijf moeten kopen waarvan de beste manager vertrekt.’ Coucke zei daarop dat hij zou worden vervangen door twee anderen. ‘Op school is een halve plus een halve een hele. Maar op de werkvloer is een halve plus een halve twee halve.’

Of er iets gebroken is? ‘Geen kwaad woord over Coucke. Hij is een fantastische man die weet waarover hij spreekt.’ Van Honsebrouck kan het ook al relativeren. ‘Als je tien dingen doet in je leven en je slaagt in zeven ervan, heb je goed geboerd. KVO is een zaak die niet gelukt is.’

Club Brugge

De strategie om via het voetbal een biermerk in de markt te zetten is in het verleden nochtans meermaals gelukt. In de jaren 80 was Van Honsebrouck hoofdsponsor van Club Brugge. St-Louis geuze stond toen op de truitjes. Dat was de concurrent van Belle-Vue, de hoofdsponsor van Anderlecht. In die tijd noemde men de topper Anderlecht-Brugge de geuzenoorlog.

Geen kwaad woord over Coucke. Hij is een fantastische man die weet waarover hij spreekt. Xavier Van Honsebrouck CEO Van Honsebrouck

De sponsoring van Brugge legde de brouwer geen windeieren. ‘Alle ploegvoorstellingen gebeurden bij ons in de brouwerij. Alle cafés in de binnenstad van Brugge schonken St-Louis. Toen we stopten met sponsoren, schakelden ze over op Belle-Vue.’

Toch was sponsoring voor de familie Van Honsebrouck geen bewuste strategie. ‘Mijn vader kende niets van voetbal. Hij is voor het eerst naar een wedstrijd van Club Brugge geweest omdat mijn broer dat vroeg. Mijn vader schrok zich rot dat het gras groen was, want we keken toen nog op nog zwart-wit-tv’s.’

We werden er ontvangen door Michel Vanmaele, de toenmalige voorzitter van Club Brugge. En van het een kwam het ander. ‘Plots waren we hoofdsponsor. In die tijd kostte dat veel geld. Het was zeer duur, maar het was wel een opportuniteit.’

Eendracht Aalst

Eind jaren 80 werd Kasteelbier gelanceerd. ‘Dat was een moeilijke bevalling. Het was aanvankelijk alleen verkrijgbaar in het kasteel van Ingelmunster. Mijn vader dacht dat de mensen in file zouden aanschuiven voor het kasteel, net zoals in Westvleteren. Maar die vlieger ging niet op.’

Xavier Van Honsebrouck lanceerde begin jaren 90 de verkoop van Kasteelbier. Opnieuw greep hij naar de succesvolle strategie. Kasteelbier werd de hoofdsponsor van Eendracht Aalst. ‘Het was in het jaar dat Aalst zo succesvol was met Jan Ceulemans als trainer en Gilles De Bilde in de spits. We stonden elke week op de voorpagina. Die sponsoring heeft de verkoop van Kasteelbier een boost gegeven. Op een bepaald moment heb ik de statistieken opgevraagd, en wat bleek? In de Delhaize in Aalst werd Kasteelbier zeven keer meer verkocht dan gemiddeld in Vlaanderen.’

Wat ben je met een hoop geld als je niet weet wat je ermee moet doen? Xavier Van Honsebrouck CEO Van Honsebrouck

Ook toen Van Honsebrouck hoofdsponsor was van Aalst, bleef het Club Brugge sponsoren. ‘Op een bepaald moment speelden we met Eendracht Aalst tegen Club Brugge. Mijn vader zat op de hoofdtribune in de buurt van voormalig premier Jean-Luc Dehaene, een trouwe supporter van Brugge. In de laatste minuut maakte Gilles De Bilde het winnende doelpunt en mijn vader sprong recht. Waarna Dehaene hem op de rug klopte: ‘Voor wie supporter jij eigenlijk?’ ‘Mijn hart ligt bij Club Brugge, maar mijn portefeuille bij Eendracht Aalst’, antwoordde mijn vader.