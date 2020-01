De jonge graaf die koning van de Belgische sauzen wil worden

De Oost-Vlaamse graaf Arthus de Bousies voegde eind vorig jaar het iconische Waalse mosterdmerk Bister toe aan zijn groep van sauzenbedrijven. Een imperium is die nog niet, maar de 37-jarige ondernemer beukt met plezier in op mastodonten als Devos Lemmens en Heinz.

Via zes deuren en een wirwar aan gangen en lokaaltjes bereiken we de productiehal van de Waalse mosterdfabriek Bister. De verouderde gebouwen liggen midden in een troosteloos industrieterrein in Ciney. De site bevestigt het cliché van een ingedommeld familiebedrijf, ondanks het sterke imago van het mosterdmerk in Franstalig België. Maar dat is buiten de jonge graaf Arthus de Bousies gerekend. We treffen hem aan in het magazijn naast de productiehal. Met zijn 37 jaar, in jeans en met New Balance-sneakers geeft de nieuwe eigenaar van Bister allerminst een adellijke aanblik. Dat is ook niet wat hij wil uitstralen, zal hij later in ons gesprek vertellen. ‘Ik ben een ondernemer, zo wil ik gezien worden.’

Arthus de Bousies (37) > Studeerde aan de Royal Agricultural University in Londen en de Vlerick Business School. > Stamt uit een adellijk geslacht van het Oost-Vlaamse Hansbeke. > Werkte zich op tot aandeelhouder bij het chocoladebedrijf Dolfin. > Kocht in 2012 Natura, een Brusselse producent van mayonaise. > Voegde daar in 2018 de Nederlandse sauzenmaker van TON bij. > Kocht eind vorig jaar het Waalse iconische mosterdmerk Bister. > Zijn groep draait bijna 10 miljoen euro omzet (pro forma, dus inclusief de 6 miljoen euro van het net overgenomen Bister), met een brutobedrijfswinstmarge van 10 procent. > Er werken 45 mensen, in fabrieken in België, Nederland en Frankrijk.

De Oost-Vlaamse zakenman, die al sinds 2012 eigenaar is van de sauzenproducent Natura, nam in november de 93 jaar oude mosterdproducent uit Ciney over van de familie Bister. Die vond, zoals wel vaker in traditionele familiebedrijven, geen opvolger onder haar nazaten en moest dus op zoek naar een externe overnemer. ‘Ik kende Fabienne Bister, een telg van de derde generatie in het familiebedrijf, van op internationale voedingsbeurzen, waar we vaak als concurrenten naast elkaar stonden’, vertelt de Bousies lachend. ‘Jaren geleden had ik haar al gezegd dat als ze zou verkopen, ik wel geïnteresseerd was. Midden vorig jaar kreeg ik een telefoontje.’

En dus kwam het Waalse bedrijf - bekend van de milde L’Impériale-mosterd in een bokaal in de vorm van een granaat - in handen van de Bousies. Het bedrag dat hij daarvoor neertelde, geeft hij liever niet vrij. De ondernemer ziet Bister als een mooie aanvulling op de andere merken van de groep, die intussen bijna 10 miljoen euro omzet draait.

Het paradepaardje is nog altijd de kleine, Brusselse ambachtelijke mayonaise van het merk Natura, aangevuld met andere sauzen, dressings en konfijten. ‘Ik kocht de Brusselse producent in 2012 van een familie die er toen ook mee stopte. Toen ik mijn grootmoeder de mayonaise liet proeven, vond ze die ‘even goed als de hare’. (lacht) De beste mayonaise is nog altijd zelfgedraaide, maar die van Natura is de lekkerste in een pot.’

Filosofie

In 2014 verhuisde de productie van Vorst naar een ruimer pand in Tubeke. Sindsdien groeide de omzet van 600.000 naar 2,5 miljoen euro. In 2018 nam de Bousies in het Nederlandse Zierikzee van TON over, opnieuw een lokale producent van mosterd en mayonaise, en kwam er nog eens een miljoen omzet bij.

De Bousies wil zijn groep laten uitgroeien tot een merkenportefeuille van lokale, ambachtelijke sauzen, geconnecteerd met de lokale markten in de Benelux en Frankrijk. ‘Ik geloof dat almaar meer consumenten weg willen van de grote industriële voedingsproducenten en op zoek gaan naar kleine, authentieke merken die garant staan voor een specifieke lokale smaak en kwaliteit. In onze fabriek in Dijon maakt Bister de typische scherpe mosterd van die streek. Geen denken aan dat we daar andere ingrediënten zouden voor gebruiken dan Franse. Die filosofie houd ik aan bij al onze merken. Nooit gaan we veranderen van olie omdat die 3 procent goedkoper is. Om dezelfde reden hou ik vast aan het kleine mosterdmuseum en de toeristische trips die we van hieruit in de streek promoten.’

Hoe wil de Bousies op de verzadigde West-Europese markten nog groeien met sauzen? ‘In Frankrijk groeit de markt nog altijd 5 procent per jaar. Vooral bio doet het daar heel goed. In België is er nog maar een heel lichte groei. Hier moeten we het hebben van marktaandeel afsnoepen. In de betere brasserieën en vooral in de supermarkten: Natura ligt momenteel bij Delhaize en Carrefour. Bister tekent nu al voor 15 procent van de Belgische mosterdmarkt.’

Maar daar staan de dwergen Natura, van TON en Bister tegenover mastodonten als Devos Lemmens, Heinz, Calvé en Vandemoortele. ‘Ga je daarmee rechtstreeks in concurrentie, dan verlies je sowieso’, weet de Bousies. ‘Wij moeten het hebben van de niche tussen die volumespelers en de kookadepten en chefs die zelf hun mayonaise draaien: de consument die een kwalitatiever en eerlijker product wil, en bereid is daar iets meer voor te betalen. Onze sauzen bevatten geen extra toevoegingen zoals bewaarmiddelen, verdikkingsmiddelen of smaakversterkers.’

Potten vet

Hoe haalt een relatief jonge kerel van adel het in zijn hoofd om een klein sauzenimperium uit te bouwen? De Bousies lacht. ‘Voor ik Natura kocht, had ik mezelf opgewerkt tot kleine aandeelhouder van het chocoladebedrijfje Dolfin. Toen ik mijn medevennoot op mijn 29ste vertelde dat ik het bedrijf zou verlaten om Natura over te nemen, vroeg hij me ongeveer hetzelfde: waarom zou je in godsnaam willen ondernemen in ‘potten vet’ als je van iets edels als Belgische chocolade komt? Wel, het product op zich maakt me niet veel uit, als het maar kwalitatief, eerlijk en lokaal is, en je er dus een verhaal rond kan vertellen. Daar wil ik mijn creativiteit in aankoop, marketing, sales en peoplemanagement aan toevoegen.’

Dat laatste - mensen goed laten samenwerken - vindt de Bousies het moeilijkste. ‘Vooral over de verschillende fabrieken in België, Nederland en Frankrijk heen moeten aankopers, verkopers en marketingmensen dichter bij elkaar komen. Pas als dat in zijn plooi ligt, wil ik naar een assertievere verkoop gaan. Dan wil ik potentiële klanten vooral laten proeven: in supermarkten, bij events, via cobranding met chef-koks of via sampling bij huisleveringen zoals van Hello Fresh of Deliveroo.’

‘We mikken op 10 procent omzetgroei per jaar. En de winst (ebitda) moet meegroeien. Die bedraagt nu 10 procent van de omzet, en dat is echt nodig. Om de investeringen die ik wil doen te dragen, maar ook om de zware leningen terug te betalen die ik nodig had om van TON en Bister te kopen. Gelukkig, hoe groter we worden, hoe meer synergieën we vinden in IT, aankoop, marketing, enzovoort.’