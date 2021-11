De laatste doet het licht uit bij General Electric

Fix it, sell it or close it. Dat was decennia het recept dat de legendarische CEO Jack Welch slecht presterende divisies van het megaconcern General Electric opdrong. De huidige topman kiest voor een andere weg: split it. Zo valt het doek voor het 129 jaar oude bedrijf dat de wereld veranderde.

Het conglomeraat dat de wereld meer dan een eeuw voorzag van ventilatoren, koelkasten, straatlantaarns, echografietoestellen, vliegtuigonderdelen, elektriciteitscentrales en zelfs Hollywoodproducties wordt opgedoekt. De gloeilamp van Thomas Edison, het product waarmee het allemaal begon, overleefde de 21ste eeuw niet. Nu wordt ook het hele concern General Electric uitgefaseerd.

Lees Meer GE hakt zichzelf in drie

General Electric was rond de jaren 2000 met een beurswaarde van meer dan 600 miljard dollar het waardevolste bedrijf ter wereld. De fundamenten daarvan liggen bij Edison. Hij bracht in 1889 verschillende bedrijven rond gloeilampen, verlichting en stopcontacten samen in de Edison General Electric Company. Onder invloed van de invloedrijke bankier J.P. Morgan fuseerde hij drie jaar later met grote concurrent Thomson-Houston van collega-uitvinder Elihu Thomson tot General Electric. Dat liep meteen in de schijnwerpers: het was een van de twaalf bedrijven die deel uitmaakten van de net opgerichte Dow Jones Industrial-beursindex.

De essentie General Electric, het bedrijf gebouwd op de gloeilampen van Thomas Edison, wordt in drie delen gehakt.

Het ooit roemrijke conglomeraat achter vaatwassers, kernreactoren en treinstellen was onder CEO Jack Welch het waardevolste bedrijf ter wereld, maar zit al jaren in het slop.

De 174.000 werknemers zullen worden verdeeld over de divisies luchtvaart, healthcare en energie.

General Electric werd in enkele decennia een generalist in alles dat enigszins met elektriciteit te maken had, van wasmachines en broodroosters tot kerncentrales. De productie van radio’s in de jaren 20 vormde de aanzet van het latere mediaconglomeraat NBCUniversal, de technologie van de eerste x-stralen was de basis van de ziekenhuisdivisie. Al van in het begin was het bedrijf bezig met transport, van locomotieven tot vliegtuigmotoren, die nog altijd een miljardenbusiness zijn.

Dividend

Jack Welch is de manager die altijd synoniem zal staan voor de uitbouw van General Electric. Hij kortte de bedrijfsnaam af tot GE, maar bouwde de activiteiten gigantisch uit tijdens zijn 20 jaar durende leiderschap in de jaren 80 en 90. Gesteund door de slogan ‘We bring good things to life’ vervijfvoudigde de omzet tot 130 miljard dollar.

Het producerende bedrijf van 12 miljard dollar werd in twee decennia een conglomeraat met een beurswaarde van 410 miljard dollar. Het stevige dividend maakte van GE een populair goedehuisvaderaandeel.

Over de succesformule en managementstijl van Welch - bekroond tot manager van de eeuw - is veel gepubliceerd. Al wordt nu iets minder positief teruggekeken dan bij de eeuwwisseling. Naast klassiekers als cost cutting, overnames en herstructureringen dokterde Welch een prestatiegericht systeem uit. De 10 procent slechtst presterende managers werden jaarlijks de laan uitgestuurd. De beste 20 procent werd rijkelijk beloond met onder meer aandelenopties.

CEO Jack Welch stuurde elk jaar de 10 procent slechtst presterende managers de laan uit.

Ook bij de activiteiten lag de nadruk op performantie en winnen. De groep moest in elke activiteit de nummer één of twee zijn. Voor divisies die niet voldeden, waren er drie opties: fix it, sell it or close it. Onder Welch leek GE een succesploeg die in tal van sectoren scoorde, zelfs in activiteiten die almaar diverser werden, van mijnbouw, plastics tot waterzuivering.

Terwijl conglomeraten elders afgebouwd werden, werd GE groter en groter, met de miljardenovername van RCA - toen de grootste overname buiten de oliesector ooit - als uitschieter. Het bedrijf had zelfs een eigen lettertype.

Heel wat GE-directieleden en managers opgeleid aan het Jack Welch Management Institute schopten het tot CEO van andere grote Amerikaanse bedrijven. Vele werknemers hebben minder goede herinneringen. Door verkopen en ontslagrondes schrapte Welch meer dan 100.000 mensen van de loonlijst. Zelf verdiende hij naar schatting 300 miljoen dollar loon en een pensioenpakket van 417 miljoen dollar.

Krediet aan gezinnen

Een van de divisies die onder Welch het mooie weer maakten, was GE Capital. Al van in de eerste decennia verstrekte GE kredieten. Gezinnen konden er koelkasten mee aankopen en bedrijven dure machines. Maar Welch bouwde de financiële tak uit tot de zevende grootste bank van de VS.

Die zware blootstelling aan financiële diensten veroorzaakte een ijskoude douche tijdens de financiële crisis in 2008. GE Capital moest gestut worden met een staatsgarantie van 139 miljard dollar en 3 miljard kapitaal van Warren Buffett. Tijdens die storm stond niet meer Welch, maar de door hem gekozen opvolger Jeff Immelt aan het roer.

Zonder de financiële hocus pocus van GE Capital kon Immelt de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Zijn aantreden begon in mineur. De topman stond pas vier dagen aan het roer toen de aanslagen van 11 september 2001 een crisis in de luchtvaart veroorzaakten, een van de cruciale sectoren voor GE. Met het programma Ecomagination beloofde hij innovatie en groenere producten zoals windturbines, maar de groep bleef massaal geld investeren in fossiele energie. De miljardendeal rond de oliedienstengroep Baker Hughes in 2017 was een flater en de aankoop van het Franse Alstom een tegenvaller omdat gascentrales het sindsdien moeilijk hebben.

In de periode van Immelt werden persberichten over een miljardenaankoop of de verkoop van historische divisies als de huishoudtoestellen of NBCUniversal met de regelmaat van de klok verstuurd. Dat was vooral een goede zaak voor zakenbankiers, die GE sinds 2000 liefst 7,2 miljard dollar konden aanrekenen voor advies terwijl de schuldenberg tot een problematische 140 miljard dollar opliep.

Al lang kan niemand nog in enkele zinnen uitleggen welke activiteiten er nog in de portefeuille van het megaconglomeraat zitten. ‘Een grotere fraude dan Enron’, poneerde Harry Markopolos, de man die als eerste gewaarschuwd had voor het ponzischema van Bernie Madoff. Een stelling die niet kon worden hardgemaakt, maar de winstmachine die GE voorheen bleek, was wel verdwenen.

Opmerkelijk is dat het bedrijf dat indertijd pionierde in alle mogelijke elektrische toepassingen zich nu geen rol van betekenis kan aanmeten in een maatschappij waar nieuwe elektrische en digitale technologieën floreren.

Opmerkelijk is dat het bedrijf dat indertijd pionierde in alle mogelijke elektrische toepassingen zich nu geen rol van betekenis kan aanmeten in een maatschappij waar nieuwe elektrische en digitale technologieën floreren. Critici wijzen naar de jarenlange besparingen op onderzoek door Welch. GE liep ook ver achter op soortgelijke conglomeraten als Siemens en Philips die al veel eerder duidelijke keuzes maakten.

Die wake-upcall kwam er pas in 2018 toen GE door een tanende beurskoers zijn zitje in de Dow Jones-beursindex kwijtraakte. CEO John Flannery moest opstappen, amper 14 maanden nadat hij Immelt was opgevolgd. Het besef kwam dat de aanpak van Welch-adepten niet meer werkte in de 21ste eeuw en met Larry Culp werd een zeldzame externe CEO aangetrokken.

Vorig jaar verkocht Culp de historische lichtdivisie. Die symbolische stap bleek een voorbode voor een grotere breuk met het verleden. Deze week raakte bekend dat het conglomeraat wordt opgedoekt. GE wordt opgesplitst in drie aparte bedrijven om ze beter te kunnen laten groeien en focussen.

De divisies healthcare (18 miljard dollar omzet) en energie (33 miljard dollar), die zowel windturbines als gas- en kerncentrales omvat, zullen respectievelijk in 2023 en 2024 worden afgesplitst als apart bedrijf met een andere merknaam. Nadien zal Culp het resterende mini-GE met alleen de luchtvaartdivisie (22 miljard dollar) leiden.

Toch zal het art-nouveaulogo van GE uit de 19de eeuw nog decennia in vele Amerikaanse huishoudens terug te vinden zijn. Het Chinese Haier, dat de tak huishoudtoestellen enkele jaren geleden overnam, mag de merknaam GE nog tot 2056 gebruiken.