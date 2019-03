Brood, taarten of maaltijden kopen voor een derde van de prijs? Het kan via Too Good To Go. De app heeft als doel voedsel te redden van de vuilnisbak en heeft al 360.000 gebruikers. Jonas Malisse is de drijvende kracht.

De West-Vlaming Jonas Malisse (27) richtte exact een jaar geleden in Gent met zijn goede vriend Jef Cornelis een bedrijfje op dat de strijd met voedselverspilling aangaat. Vandaag telt Too Good To Go 360.000 klanten en heeft het 19 mensen - allemaal twintigers - in dienst. ‘Het gaat hard’, zegt Malisse.

Zijn collega Cornelis stond in Gent jaren bekend als ‘dumpster diver’. Hij schuimde ’s nachts de containers van supermarkten af op zoek naar weggegooid voedsel. Elke keer kwam hij thuis met zakken vol eetbaar voedsel. Maar een echte oplossing voor de voedselverspilling was dat niet.

670 miljoen In België wordt jaarlijks meer dan 3,5 miljoen ton eten weggegooid, ter waarde van 670 miljoen euro.

Tot zijn vriend, Jonas Malisse, een oplossing verzon. Tijdens een wereldreis in India had hij mensen ontmoet die gebruikmaakten van de Deense app Too Good To Go, die restaurants, winkels en supermarkten helpt hun overtollige voedsel te verkopen in plaats van het weg te gooien. ‘Ik nam contact met de mensen uit Denemarken en vroeg of ze plannen hadden in België. Dat bleek niet het geval te zijn.’

1.500 handelaars

Malisse kreeg groen licht van de Deense eigenaars en lanceerde de app in België. Samen met Cornelis schuimde hij aanvankelijk de lokale handelaars in Gent af. Vandaag nemen 1.500 handelaars deel aan het systeem, waaronder EXKi, zo’n 120 Carrefour-winkels, Accor hotels, Albert Heijn, Les Tartes de Françoise en binnenkort ook IKEA.

Mensen die de app hebben gedownload, kunnen zien welke winkels of horecazaken in de buurt maaltijden overhebben. Die kunnen ze dan op een aangegeven uur voor een derde van de prijs afhalen. Een vierde daarvan vloeit terug naar het bedrijf.

Zo’n 60.000 van de 360.000 klanten halen meer dan drie keer per maand iets af. ‘Mensen kunnen goedkoop eten kopen, voor de handelszaken betekent het meer omzet, voor de maatschappij minder voedselverspilling. Alleen al in ons land wordt jaarlijks meer dan 3,5 miljoen ton eten, ter waarde van 670 miljoen euro, weggegooid’, legt Malisse uit. Dat heeft ook een invloed op het klimaat. ‘8 procent van de totale CO2-uitstoot is afkomstig van voedselverspilling, via transport en de verpakking van de goederen.’

250.000 maaltijden

Malisse heeft in België in het afgelopen jaar met zijn bedrijfje al zo’n 250.000 maaltijden van de vuilnisbak gered. Maar de ambitie is veel groter. ‘Dé prioriteit is binnengeraken bij de grote supermarkten.’ De zelfstandige supermarktketens van Carrefour hebben Malisse en Cornelis al kunnen overtuigen, maar de ketens zelf nog niet. ‘Bij een lokale handelaar kan het systeem in tien minuten opgezet worden. Maar voor groepen met 250 winkels gaat dat minder makkelijk. Daar moet op het niveau van het hoofdkantoor beslist worden en dan gecommuniceerd naar alle winkels. Dat neemt meer tijd in beslag.’

Malisse verwacht dat zijn bedrijfje in België dit jaar nog break-even draait. Alle winst wordt geherinvesteerd, zegt Malisse. Zodra in België winst wordt gemaakt, wordt die gebruikt om in andere landen te investeren.