De schlagerzanger die de aanval opent op Colruyt en Delhaize

Zoals bijna elke woensdag gaan de Nederlandse ondernemer Frits van Eerd (52), zijn zussen en zijn ouders volgende week naar de inhuldiging van een nieuwe Jumbo-supermarkt. Zoals altijd zullen er gele ballonnen zijn, een confettikanon en zullen de Van Eerds een familiefoto nemen voor de gele gevel van hun nieuwste winkel.

Toch is deze keer anders. De Van Eerds openen hun eerste Belgische supermarkt, in het Limburgse Pelt. Een mijlpaal voor het 98-jarige familiebedrijf. Maar er volgen nog Belgische winkels. De Van Eerds willen het Belgische succes van landgenoot Albert Heijn kopiëren.

Concurrenten als Colruyt, Delhaize en Carrefour kijken er wellicht met argusogen naar, want de Van Eerds zijn niet te onderschatten. In amper tien jaar transformeerde Jumbo zich van een onbeduidend supermarktketentje uit de provincie Noord-Brabant tot dé grote nationale uitdager van het nummer een Albert Heijn.

Tien jaar geleden had Jumbo 4,9 procent van het Nederlandse supermarktlandschap in handen. Vorig jaar belandde 21,6 procent van al het geld dat Nederlanders uitgaven aan boodschappen in de kassa’s van de 662 Jumbo-winkels. De 970 Albert Heijn-winkels gingen licht achteruit en zitten aan 34,7 procent.

Die spectaculaire groei is op het conto van Frits van Eerd te schrijven. Onder zijn leiding nam Jumbo in 2009 in volle kredietcrisis voor 552,5 miljoen euro zijn rivaal Super de Boer over. Dat deed hij met een dosis lef. ‘Wij hadden op dat moment 128 winkels. Super de Boer had er 300. Maar we hebben het gedaan’, zei Van Eerd in 2012 aan de Volkskrant.

Na de overname richtte hij een verbond op met concurrent C1000. Samen kochten ze koopwaar in. Dat was geen toeval. ‘Ik wist: C1000 is van een private-equityspeler (het fonds CVC, red.). Dat kan nooit heel lang duren, en dan komen ze te koop. Daar dacht ik toen al aan.’

Gratis boodschappen

Twee jaar na de overname van Super de Boer betaalde Jumbo 900 miljoen voor C1000 en zijn 424 winkels. De Van Eerds betaalden de overnames op eigen kracht. Door zo’n 250 minder interessante winkels te verkopen aan concurrenten verdienden ze een deel van de overnamesommen terug. ‘Door C1000-winkels te verkopen aan Albert Heijn kwam al 300 miljoen euro binnen’, zei Van Eerd.

‘We verdrinken niet in de schulden’, zei Van Eerd na de overname van C1000. ‘Wij hebben een hartstikke winstgevende formule om onze schuld terug te betalen.’ Het is bekend dat Jumbo er - net als Colruyt in België - een punt van maakt zo efficiënt en goedkoop mogelijk te werken. Ook voor zichzelf zijn de Van Eerds zuinig. Pas in 2016 betaalden ze zich voor het eerst een dividend uit.

De overnames zijn niet de enige reden voor het succes. De Nederlanders vinden Jumbo ook gewoon beter dan sommige concurrenten. Dat bleek na de overname van Super de Boer. Nadat de winkels tot Jumbo’s waren omgebouwd, lag de omzet er 45 procent hoger. Jumbo-winkels hebben in de woorden van Frits van Eerd ‘de prijzen van Aldi en de service van Albert Heijn’.

De aanpak van Jumbo is neergeschreven in ‘Jumbo’s zeven zekerheden’. ‘Die maken onze klanten duidelijk dat we garanderen dat ze goed behandeld worden’, zei Van Eerd in 2012. Hij schreef ze in 1996 samen met zijn vader Karel aan de keukentafel van het ouderlijk huis. Hij wou toen in het familiebedrijf stappen, op voorwaarde dat de toen 37 winkels sexyer werden. Vader en zoon interviewden honderd klanten van concurrent Albert Heijn, om te weten wat ze goed en slecht vonden.

Wie te lang moet wachten aan de kassa, krijgt zijn boodschappen gratis. Als een filiaalchef in één maand honderd karren moet weggeven, hebben wij een heel kort gesprek met hem. Frits van Eerd CEO Jumbo

De conclusie: Jumbo moest goedkoop worden en een groot assortiment met goede service aanbieden. ‘Bijvoorbeeld: een van de regels is dat de rij bij de kassa niet meer dan drie wachtenden lang is. Als er een vierde aanschuift, en er zijn nog kassa’s onbemand, krijgt die klant zijn hele kar boodschappen gratis mee. Als een filiaalchef in één maand honderd karren moet weggeven, hebben wij een heel kort gesprek met hem.’

Een andere zekerheid is ‘de laagste prijs’. Als mensen elders een artikel goedkoper vinden, krijgen ze het gratis. Dat doet denken aan de laagsteprijsgarantie van Colruyt. Opvallend genoeg past Jumbo die belofte enkel toe in Nederland. Belgische klanten krijgen niet ‘de laagste prijzen’ maar ‘lage prijzen’. De Nederlandse media schrijven dat Jumbo geen prijzenoorlog wil beginnen met Colruyt.

In de komende maanden en jaren zal blijken of dat echt zo is. Van Eerd is niet vies van een leugentje om bestwil. Zeker niet als hij er concurrenten mee om de tuin kan leiden. ‘Bluf is kenmerkend voor Frits van Eerd’, schreef NRC Handelsblad. Begin november 2011 zei Van Eerd dat het erg onwaarschijnlijk was dat hij C1000 zou overnemen. Nog geen maand later stond zijn handtekening onder de overnamedeal. Toen klonk het dat het merk C1000 zou blijven bestaan. Met die uitspraak suste hij de 300 argwanende zelfstandigen die C1000’s uitbaatten. Vier jaar later werd de laatste C1000 omgebouwd tot Jumbo.

Bluf is kenmerkend voor Frits van Eerd NRC Handelsblad

Niet alleen Colruyt is maar beter op zijn hoede. Ook spelers die van verse producten en maaltijden een speerpunt maken - zoals Delhaize en Carrefour - moeten Jumbo in het oog houden. De winkel in Pelt zal een ‘foodcafé’ krijgen waar mensen verse maaltijden kunnen kopen, schreef het vakblad Distrifood.

Toch is het verre van zeker dat Jumbo de zegetocht van het afgelopen decennium in Nederland in België zomaar overdoet. ‘Een land bol je niet zomaar binnen. Je moet er keihard voor werken’, zei Colruyt-CEO Jef Colruyt eerder aan De Tijd.

Van Eerd zal de komende jaren minder tijd hebben voor zijn excentrieke hobby’s. Hij was vroeger een fervent racepiloot en nam met een vrachtwagen deel aan de Dakar-rally. In 1996 werd hij Formule 3-kampioen, in 2006 Nederlands rallykampioen. Het racen staat al jaren op een laag pitje. ‘De supermarkt is belangrijker dan racen.’

De supermarkt is belangrijker dan racen. Frits van Eerd Racepiloot en CEO Jumbo

Voor zijn andere passie, carnaval, heeft hij nog wel tijd. In 1999 werd hij prins carnaval in zijn dorp Veghel. ‘Leuke dingen doen in het leven is belangrijk.’ Met die spirit maakte hij ook schlagers, onder anderen met de Gebroeders Ko. Die kent u misschien van ‘Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot’.

Onder de artiestennaam ‘Gebroeders Ko ft. Fritske’ raakte Van Eerd in 2007 in de top 40 met het nummer ‘Wij doen ’t licht wel uit’. De Gebroeders Ko legden uit waar die titel vandaan kwam: ‘Omdat Frits en wij op bijna ieder feest als laatsten weggaan.’