Deense klassiekers

Verpest corona straks ook de verjaardagsfeestjes van uw kinderen? Zowat 85 procent van alle speelgoed komt uit China, maar door het virus loopt de productie flink wat vertraging op. Al heeft het Deense Lego daar nog niet veel last van.

Lego wil de komende maanden 80 nieuwe winkels openen in 20 Chinese steden, liet de iconische speelgoedfabrikant woensdag weten bij de publicatie van zijn jaarcijfers. De plastic blokjes zullen op termijn te koop zijn in 220 winkels in 55 Chinese steden. Take that, corona.

Lego - van 'leg godt', Deens voor 'speel goed' - heeft genoeg redenen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Het bedrijf heeft er een meer dan uitstekend jaar op zitten.

+6 procent omzet Lego wist zijn omzet vorig jaar met 6 procent op te krikken.

Hoewel Lego fors investeert in e-commerce en nieuwe technologieën in zijn speelgoed probeert te integreren, wist het zijn nettowinst in 2019 met 3 procent op te krikken naar 8,3 miljard Deense kroon (1,1 miljard euro).

Lego leek een viertal jaar geleden volledig uit de mode, maar dezer dagen liggen de plastic blokken goed in de markt. De omzet steeg met 6 procent naar 38,5 miljard Deense kroon (5,2 miljard euro). Een record in de 86-jarige geschiedenis van de groep.

Dat Lego dat net in een moeilijk jaar als 2019 neerzet, is opmerkelijk. Topman Niels Christiansen klopte zich woensdag op de borst dat de wereldwijde speelgoedmarkt vorig jaar met 3 procent is geslonken.

Barbie afgetroefd

De jaarrapporten die Hasbro en Mattel, de grootste concurrenten van Lego, onlangs aan hun aandeelhouders voorlegden, geven een gemengd beeld. Hasbro, bekend van het bordspel Monopoly en de Play Doh-boetseerklei, boekte vorig jaar nog 3 procent omzetgroei. Bij Mattel (Barbie-poppen en Hot Wheels-autootjes) bleef de teller onveranderd.

Lego heeft zijn sterke verkoop te danken aan het groeiende succes van speeldozen over populaire figuren als Harry Potter of de Marvel-actiehelden. Ook de nieuwe Hidden Side-serie, die gebruikmaakt van augmented reality, sloeg aan. Maar mogelijk nog opmerkelijker is dat ook klassiekers als Lego City of Lego Technics standhielden.

Opsteker voor miljardairsfamilie

De recordcijfers bij Lego zijn een serieuze opsteker voor de Deense miljardairsfamilie Kirk Kristiansen. Die bezit met haar holding Kirkbi niet alleen driekwart van Lego, maar controleert ook een derde van Merlin, de eigenaar van het Sealife-park in Blankenberge. Kirk Kristiansen zit al sinds jaar en dag in Nilfisk, dat schrobmachines produceert, en in de Deense schoonmaakreus ISS.