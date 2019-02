Delhaize krabbelt weer recht na moeilijke jaren

Jarenlang verloor Delhaize in België klanten aan Colruyt, Lidl en Aldi, maar vorig jaar groeide de keten weer. ‘De hogere winstmarges zijn weer in zicht’, zegt topman Frans Muller.’

Drie jaar lang kreeg de Belgische supermarktketen Delhaize minder klanten over de vloer, maar vorig jaar was een keerpunt. De omzet steeg en zelfs de winstcijfers gingen weer omhoog. De Belgen deden voor 5,1 miljard euro boodschappen, even veel als in 2013. Van elke 100 euro die in de kassa belandde, mocht Delhaize vorig jaar 2,8 euro houden als bedrijfswinst.

2,8 euro Van elke 100 euro die in de kassa belandde, mocht Delhaize vorig jaar 2,8 euro houden als bedrijfswinst.

Dat zet Frans Muller, de CEO van het Nederlandse moederbedrijf Ahold Delhaize, aan het dromen. Hij wil de winst van Delhaize nog hoger stuwen, naar een ‘hoge 3 procent’ van de omzet. ‘Dat is niet voor volgend jaar, maar het moet mag ook geen vijf jaar meer duren. In twee tot drie jaar tijd moeten we dat halen.’

Daarmee keert Delhaize terug naar een vorig leven. Tien jaar geleden bedroeg de winstmarge 3,8 procent, om in 2011 te stijgen naar 5 procent en weg te zinken naar een historisch dieptepunt in de afgelopen jaren. De keten kruipt sinds een jaar stilaan uit dat dal, maar de weg is nog lang.

Dure imago

Muller wil zijn doel bereiken met het recept waarmee hij, Delhaize-CEO Xavier Piesvaux en Europees Ahold-topman Wouter Kolk (ex-Albert Heijn) de Belgische keten in het afgelopen jaar weer op de rails zetten: iets doen aan het dure imago van Delhaize en kosten besparen.

Wat dat eerste betreft is er al veel gebeurd. Delhaize zag klanten vertrekken naar groeiende goedkope ketens als Aldi, Lidl en Colruyt en deed daarom eind 2017 iets aan zijn prijzenimago. De supermarkt speelde leentjebuur bij haar zusterketen Albert Heijn en nam de kortingsacties ‘1+1 gratis’ en de kortingsweek, waarin tientallen afgeprijsde producten 99 cent kosten, over.

De supermarkt bespaart kosten dankzij de moedergroep Ahold Delhaize. Die ontstond in 2016, toen het Nederlandse Ahold het Belgische Delhaize overnam. Door de fusie kon het bedrijf vorig jaar 432 miljoen euro aan kosten schrappen.

‘We hebben de Nederlandse en Belgische prijzen voor onze leveranciers met elkaar vergeleken en geharmoniseerd’, zegt Muller. ‘Dat inkoopvoordeel is geen eendagsvlieg, maar blijft aanhouden.’

Andere chocolade

Door producten uit te wisselen, bespaarden Albert Heijn en Delhaize nog meer. De verzorgingsproducten en chocoladerepen van het merk Delhaize verdwenen vorig jaar en werden vervangen door die van de Nederlandse cosmeticaketen Etos en de chocolade van het Albert Heijn-merk Delicata. Dat verhoogde de volumes en verlaagde de prijzen.

De taartjes van de Belgische bakkersgroep La Lorraine liggen na jaren bij Delhaize nu ook in de Nederlandse Albert Heijn-winkels.

Dat recept wil Muller herhalen. ‘We hebben heel mooie Belgische leveranciers van vis, delicatessen en gesneden vleeswaren die we verder willen introduceren bij onze Europese ketens. Voor de door Delhaize gebottelde wijn is ook potentieel in de rest van Europa en in de VS.’ De taartjes van de Belgische bakkersgroep La Lorraine liggen na jaren bij Delhaize nu ook in de Nederlandse Albert Heijn-winkels.

Hoe Muller zijn droom van een dikke 3 procent winstmarge wil halen, is duidelijk. De directie en de vakbonden van Delhaize onderhandelen over een flexibelere werkmethode in de winkels en Muller kondigde onlangs opnieuw een besparingsplan aan. Tussen 2019 en 2021 wil Ahold Delhaize 1,8 miljard euro besparen in Europa en de VS, waarvan een deel in België. Muller rekent op nieuwe inkoopvoordelen en besparingen door technologie en automatisering.

Met het vrijgekomen budget kan hij niet alleen de winst van ketens als Delhaize verhogen, maar ook investeren in e-commerce. Net als heel wat andere supermarktgroepen gelooft Ahold Delhaize dat e-commerce de toekomst is voor boodschappen. Dat de webwinkel van Delhaize geen winst maakt, is geen probleem. De omzet van de Belgische internetsupermarkt steeg vorig jaar met 25,7 procent naar 51 miljoen euro.

Concurrentie

Toch moet Delhaize knokken voor meer winst, want de concurrentie groeit. Woensdag kondigde de Nederlandse keten Jumbo aan dat ze 100 winkels wil openen in België. Tegelijk investeert Aldi 350 miljoen in de vernieuwing van zijn winkels en bouwt Lidl er nieuwe bij.

100 winkels Er komen tijdens de komende drie tot vier jaar 100 Delhaize-winkels bij en 30 tot 50 nieuwe Belgische Albert Heijns.

Om hen het hoofd te bieden, blijft Delhaize investeren. Er komen tijdens de komende drie tot vier jaar 100 Delhaize-winkels bij en 30 tot 50 nieuwe Belgische Albert Heijns. Al is het de vraag of de groep haar ambitie kan waarmaken. In de voorbije twee jaar opende Delhaize veel minder winkels dan het had aangekondigd. Vorig jaar gingen 13 nieuwe winkels open, maar het management had er 40 vooropgesteld.

Albert Heijn blijft bestaan naast Delhaize. Samen gaan de ketens de strijd met de concurrentie aan. Delhaize lokt bourgondiërs en Albert Heijn koopjesjagers. ‘Beide ketens kunnen samen groeien’, zegt Muller. ‘Ze trekken andere klanten aan.’

Wil Muller met de tandem Albert Heijn-Delhaize het marktleiderschap overnemen van Colruyt? ‘Het is altijd mooi om ambities te hebben’, antwoordt hij. ‘Maar ik heb niet het plan om volgend jaar het nummer één te worden.’