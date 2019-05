Delhaize slikt omzetdaling in eerste kwartaal

Ahold Delhaize boerde tijdens het eerste kwartaal goed in de VS en Nederland, en Bol.com blijft indrukwekkend groeien. In België valt de omzet opnieuw terug.

Ahold Delhaize boekte in het eerste kwartaal 15,9 miljard euro omzet, 6,3 procent meer dan vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei kwam uit op 1,5 procent. Dat laatste cijfer geeft een beter zicht op de prestaties omdat het de effecten van nieuwe winkels en wisselkoersen negeert en rekening houdt met het verschil in dagen dat de winkels open waren.

De omzet omvat de verkopen in de VS, Nederland, België, Centraal- en Oost-Europa en de omzet van de online winkel Bol.com. 'In de VS hebben we een goed kwartaal achter de rug', klinkt het. 'En in Nederland waren de resultaten opnieuw solide.' Bol.com blijft bovendien volle vaart vooruitgaan en zag de omzet stijgen met 35 procent.

Belgische schaduw

De verkopen in België - Delhaize dus - werpen echter een schaduw op het kwartaalrapport. De omzet daalde er - op vergelijkbare basis - met 2,3 procent, grotendeels te wijten aan de timing van de paasvakantie die dit jaar volledig in het tweede kwartaal viel. Maar zelfs na zuivering van dat effect blijkt dat de omzet is gekrompen met 0,3 procent. Dat is opmerkelijk aangezien Delhaize in ons land vorig jaar, na meerdere slechte jaren, een comeback had gemaakt.

Synergie

De brutobedrijfswinst (ebitda) van de groep klokte af op 1,356 miljard euro (+4,6%). Op vergelijkbare basis was er een krimp van 0,4 procent.

Het management meldt nog dat bijna alle vruchten van de integratie van Ahold met Delhaize geplukt zijn. Het rekende bij de fusie op 500 miljoen euro nettosynergieën. 'We zijn er bijna', luidt het. 'We verwachten het volledige potentieel in het tweede kwartaal te bereiken.'

De prognoses voor 2019 blijven onveranderd, na de winstwaarschuwing van twee weken geleden. Toen meldde het bedrijf dat de bedrijfswinstmarge dit jaar licht lager zal liggen dan vorig jaar als gevolg van een staking bij Stop & Shop in de VS. De staking leidde onder andere tot gemiste verkopen en bedorven voorraden waardoor de bedrijfswinst 90 tot 110 miljoen dollar lager zal uitkomen dan gebudgetteerd.