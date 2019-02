Delhaize zet Albert Heijn in als wapen tegen Colruyt

Met een gewiekste tactiek lanceert Albert Heijn een kortingenbonanza waarvan zelfs de betrokken producenten uit de lucht vallen. ‘Albert Heijn wil samen met Delhaize het laagsteprijzenmodel van Colruyt onder druk zetten tot het barst.’

‘We zijn zelf verrast door de grote korting die Albert Heijn geeft op onze producten. We hebben er niet aan meegewerkt en zouden dat ook nooit doen. Het is niet goed dat onze producten tegen bradeerprijzen worden verkocht.’

Zo luidt de verraste reactie van een bron bij een van de bedrijven die betrokken zijn bij de ongezien grote kortingsactie die de Nederlandse keten in België lanceert. Albert Heijn pakt uit met kortingen van het principe één kopen, twee gratis. Wie één glacékoffiekoek, fles wijn, fles tomatensaus, fruitreep of pak pasta koopt, krijgt er gratis twee exemplaren bij. Zo betaalt u voor drie pakjes geraspte kaas maar 1,59 euro en niet de gebruikelijke 4,77 euro. Zelfs in Nederland doet de keten dat nooit.

We vielen uit de lucht toen bleek dat op een van onze producten een 1+2-gratisactie van toepassing is. Jan Haspeslagh, commercieel directeur Ardo

De actie veroorzaakt beroering. Minister voor Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) opende gisteren een onderzoek, nadat de handelsfederatie Unizo dat had gevraagd. Critici vrezen dat kleine handelaars en leveranciers de rekening betalen. Ze vragen zich af of Albert Heijn de producten met verlies verkoopt. Dat is verboden.

Maar de keten heeft haar prijzenoffensief grondig voorbereid, is te horen bij verschillende bronnen in de sector. Van verkopen met verlies is geen sprake. Of toch niet officieel. De inkopers van Albert Heijn maakten gebruik van vier tactieken om hun prijzen fors te verlagen. Ze werkten achter de rug van de betrokken leveranciers. Die staan vaak niet achter wat ze ‘bradeerprijzen’ noemen. ‘Uiteindelijk wordt iedereen hier slechter van, ook wij’, klinkt het unisono.

Ardo

‘We vielen uit de lucht toen in de folder van Albert Heijn België stond dat op een van onze producten een 1+2-gratisactie van toepassing is’, zegt Jan Haspeslagh, commercieel directeur bij het Belgische diepvriesgroentebedrijf Ardo. ‘We doen geen zaken met Albert Heijn België, maar alleen met Albert Heijn Nederland. Dat bepaalt zelf hoe en wanneer het kortingen geeft.’

‘Een groot deel van de afgeprijsde producten kocht Albert Heijn via zijn Nederlandse organisatie en verkocht het tegen verlaagde tarieven aan zijn Belgische dochter’, zegt een bron. ‘Zo is van verkopen met verlies officieel geen sprake.’

Dat werkt zo: Albert Heijn Nederland koopt pakweg een pakje geraspte kaas voor 1 euro en verkoopt het voor 0,50 euro aan Albert Heijn België. Als dat het pakje voor 0,60 euro verkoopt aan zijn klanten, is er geen probleem.

3+3 gratis

Daarnaast maakte Albert Heijn handig gebruik van de grote kortingsacties die producenten aan alle supermarktketens geven. ‘Als een producent een kortingsactie van het principe 3+3 gratis organiseert, koopt Albert Heijn een voorraad voor meerdere maanden. Die slaat het op in zijn magazijnen. Nadien herschikt het de kortingsactie naar 1+2 gratis.’

Albert Heijn kan kleinere leveranciers vanwege hun zwakke positie ook dwingen hun prijzen te verlagen.

‘Daarnaast doet Albert Heijn voor deze actie wellicht ook aan partijenhandel’, zegt winkelexpert Gino Van Ossel (Vlerick Business School). ‘Ik vermoed dat de afgeprijsde Nivea-douchegel uit een productieoverschot komt dat het ergens in Europa goedkoop op de kop heeft getikt. Het gaat om grote flessen en de tekst op de verpakking is in vreemde talen opgesteld.’ Met een dergelijke partijenhandel werd de budgetketen Action groot.

‘Colruyt wordt superzenuwachtig van deze actie van Albert Heijn'

Volgens verschillende waarnemers doet Albert Heijn al die moeite om één reden: de concurrentie een tik uitdelen. En zeker Colruyt, de grootste supermarktketen van België. Albert Heijn vormt een tandem met Delhaize, dat net als Albert Heijn een onderdeel is van de Nederlandse groep Ahold Delhaize.

‘Colruyt wordt superzenuwachtig van deze actie van Albert Heijn. Het moet zijn prijzen nu ook verlagen’, zegt een bron. Colruyt - goed voor 240 winkels - belooft de laagste prijzen en verlaagt zijn prijzen in winkels die vlak bij de 42 Belgische Albert Heijns liggen. De factuur stuurt Colruyt naar zijn leveranciers. Die weten het al jaren: als ze Colruyt niet de kortingen geven die ze andere ketens geven, vliegen ze uit de rekken.

Tot het barst

‘Ahold Delhaize wil het Colruyt-model onder druk zetten tot het barst’, zegt een bron. ‘Hoe meer Albert Heijn en Delhaize met grote kortingen uitpakken, hoe moeilijker Colruyt het krijgt om de kosten bij de leveranciers te recupereren. Als dat niet meer lukt, moet het een deel van zijn eigen winst opgeven. Is de laagsteprijzenstrategie daartegen bestand? Indien niet dreigt Colruyt zijn marktleiderschap te verliezen.’

‘Ahold Delhaize maakt er geen geheim van dat het met Delhaize en Albert Heijn het marktleiderschap van Colruyt onder druk wil zetten’, zegt winkelexpert Van Ossel. ‘Een maand geleden kondigde de groep aan dat Albert Heijn naast Delhaize blijft bestaan. Nu wordt duidelijk dat ze beide ketens beter zullen profileren. Albert Heijn agressief met lage prijzen. Delhaize met scherpe prijzen, maar vooral kwaliteit. Albert Heijn is voor Delhaize wat het budgetmerk Scarlet is voor de telecomoperator Proximus.’