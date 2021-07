Delhaize zet schouders onder restaurantketen Foodmaker

Delhaize zet zijn financiële kracht achter de uitrol van de restaurantketen Foodmaker in België en Luxemburg. Vanaf 2022 moeten vijf nieuwe vestigingen per jaar openen.

Delhaize werkt al meer dan tien jaar samen met Foodmaker. Dat voedingsbedrijf legt de focus op gezonde voeding, zonder toegevoegde suikers, kleurstoffen en bewaarmiddelen.

De relatie met Delhaize begon met de plaatsing van salades en maaltijden in de winkelrekken. Later kreeg Foodmaker in 150 vestigingen een eiland waar klanten hun eigen slaatje kunnen samenstellen, met linzen, kippenblokjes, zalm, wortel, pasta, noem maar op.

Nu gaan de twee nog een stap verder. Ze gaan samen nieuwe Foodmaker-restaurants openen. Voor Delhaize is dat een totaal nieuwe business. Foodmaker heeft al 14 restaurants, waaronder vestigingen in Rotterdam en Parijs. Het plan is die uitrol te versnellen. Dit jaar komen er drie bij. Vanaf 2022 is vijf per jaar de ambitie.

‘De vraag naar gezonde voeding en maaltijden is aan het stijgen. Daar willen we op inspelen, maar onze financiële ruimte daarvoor was beperkt. Met Delhaize hebben nu een goede partner’, zegt CEO Lieven Vanlommel.

Delhaize wordt de exclusieve hoofdfranchisenemer van Foodmaker in België en Luxemburg. Er is een duidelijke rolverdeling tussen beide partners. ‘Wij staan in voor de recepten en de inrichting van de winkels. Het concept houden we volledig in handen’, aldus Vanlommel. Hij zal bovendien met Starmeal, het bedrijf boven het merk Foodmaker, alle voeding aanleveren vanuit het centrale kookatelier waar nu al 250 mensen werken.

Delhaize staat in voor de zoektocht naar nieuwe locaties. Het zal ook de opstartkosten van nieuwe vestigingen - al snel 300.000 euro per restaurant - financieren en zelfstandige uitbaters aanstellen.

Bedrijfsrestaurants

De nieuwe restaurants zal u zien opduiken in het straatbeeld, maar vooral bij bedrijven. Op het hoofdkantoor van Proximus is Foodmaker al aanwezig. Er volgen nog openingen in een bedrijvenpark in Mechelen en volgend jaar in de nieuwe hoofdzetel van BNP Paribas Fortis in Brussel.

De markt van de bedrijfscatering verandert. Dat is een enorme opportuniteit. We krijgen veel aanvragen van bedrijven. Lieven Vanlommel CEO Foodmaker

Daarmee gaat het bedrijf de strijd aan met bedrijfsrestaurants als die van Sodexo en Compass. ‘Dat is een enorme opportuniteit, omdat de markt van de bedrijfscatering verandert’, klinkt het. ‘We krijgen veel aanvragen van bedrijven.’ Ook bij EY en KBC zou iets op stapel staan.

Onlangs sloeg Foodmaker ook in Nederland een partner aan de haak om bij bedrijven 30 restaurants te openen. Binnenkort opent het eerste in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. ‘Dat wordt ons grootste ooit’, zegt Vanlommel.

In ons land, in Tessenderlo, wordt intussen voor het eerst een schoolrefter omgebouwd door Foodmaker. ‘Het is leuk om te zien dat kinderen op school niet meer met frisdrank rondlopen, maar met een groentewrap’, zegt de CEO.

Duitse plannen

In Duitsland rijpen ook grote expansieplannen, te beginnen met een test op vijf locaties, in onder meer Keulen en Frankfurt. ‘In België zijn er pakweg 2.000 bedrijfsrestaurants. Doe dat in Duitsland maar maal tien. Daar is nog meer ruimte.’