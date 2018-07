Deliveroo verdrievoudigt omzet in België

Deliveroo, dat met fietskoeriers maaltijden aan huis bezorgt, zegt verder te willen groeien in ons land. Het bedrijf plant zijn diensten de komende achttien maanden in verschillende nieuwe steden te lanceren. Voorlopig is nog niet geweten om welke steden het gaat.

Vorige maand raakte bekend dat Roofoods, het Britse moederbedrijf, 11,2 miljoen euro extra kapitaal in Deliveroo Belgium injecteerde om de expansie te financieren. In België telt de maaltijdbezorger 39 werknemers, tegenover 19 in 2016. De koeriers zijn daar niet bij gerekend. Zij werken sinds dit jaar op zelfstandige basis: een maatregel waartegen de voorbije maanden al verschillende keren werd geprotesteerd .

Deliveroo is een Brits online platform, dat in 2013 in Londen gelanceerd. Eind 2015 ging die ook in ons land van start. In het eerste boekjaar (2015-20016) dook de Belgische poot 4,2 miljoen in het rood. 'We zijn op weg om winstgevend te worden in België', klinkt het.