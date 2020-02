Diamantkeurder verkiest sanering boven verkoop

De Hoge Raad voor Diamant verwerpt het bod van ex-CEO Peter Meeus, ook al betaalt hij de juiste prijs. De zoektocht naar een overnemer wordt in de koelkast gestopt.

'De Hoge Raad voor Diamant (HRD) zal zich volledig concentreren op het herstructureringsplan van kersvers CEO Ellen Joncheere', zegt woordvoerster Margaux Donckier van het Antwerp World Diamond Center (AWDC), de koepelorganisatie van de Antwerpse diamant en de moeder van de diamantkeurder HRD. 'De zoektocht naar een overnemer wordt on hold gezet.' Donckier sluit niet uit dat na de uitvoering van het plan - 'als HRD opnieuw aantrekkelijk wordt' - er nog een (gedeeltelijke) verkoop komt.

Een herstructureringsplan betekent niet per se een afslanking. Ellen Joncheere CEO van HDR

Peter Meeus, de voormalige HRD-topman die deze week een tweede bod van 51 procent op het zwaar verlieslatende HRD uitbracht, is zwaar teleurgesteld. Hij spreekt van een 'bevreemdende' beslissing. 'Ik voldeed voor 100 procent aan de vraagprijs én alle voorwaarden. Donderdagavond kreeg ik in twee lijnen te horen dat mijn bod niet was aanvaard.'

Meeus zegt het altijd vreemd te hebben gevonden dat HRD eind vorig jaar, midden in het verkoopproces en twee weken voor het eerste bod, een nieuwe CEO aanwierf die geen enkele ervaring had in de diamantsector. 'Dat doorkruiste op een eigenaardige manier het hele overnameproces.'

Schermvullende weergave Peter Meeus, ex-topman van HRD

Het labo en onderzoekscentrum HRD is gespecialiseerd in het certificeren en keuren van geslepen diamant en juwelen. HRD levert in zijn centra in Antwerpen, Istanboel, Dubai en Mumbai jaarlijks zowat 120.000 certificaten af, waarin details over 'de vier C's' - snijvorm, karaat, kleur en helderheid - zijn opgenomen. Op het hoogtepunt in 2005 waren dat er nog 240.000.

HRD organiseert ook opleidingen en ontwikkelt microscopen en detectiemateriaal om de echtheid van diamanten te screenen. In het Midden-Oosten telt HRD zowat 100 werknemers, in Azië ongeveer 90 en in Antwerpen net geen 70. In 2018 boekte het 4,2 miljoen euro verlies op een omzet van 9 miljoen.

'Te lang introvert'

Ellen Joncheere, de huidige CEO van HDR, wil niet zeggen of er jobs verdwijnen. 'Een herstructureringsplan betekent niet per se een afslanking. We bekijken hoe we de functies en activiteiten heroriënteren. Er is een verschuiving van de markt naar Azië en het Midden-Oosten, Antwerpen zit structureel in de problemen.' Om HRD uit het slop te halen, wil Joncheere inzetten op research, marketing, nieuwe trainingsprogramma's, certificatie van juwelen en synthetische diamanten, certificatie-apps en storytelling via sociale media.

'HRD is veel te lang te introvert geweest. Maar wereldwijd is het nog altijd een naam als een klok. Ons merk is iets waard. Dat bewijst de interesse van de kandidaat-kopers.' Naast Meeus brachten ook het Israëlische Sarine Technologies en Serge Couvreur, ook een ex-HRD-directeur, vorig jaar een bod uit. Ook die werden niet aanvaard.

Joncheere ziet vooral potentiële groei in Dubai en Mumbai. 'Vorig jaar groeiden we in India 25 procent. Dit jaar mikken we op hetzelfde, al vrezen we voor de impact van de coronacrisis. India exporteert 30 procent van zijn diamanten naar China.' Joncheere wil ook meer inzetten op juweelcertificaten. Door de opkomst van de synthetische diamant vragen meer eindklanten certificaten, omdat ze willen weten wat ze kopen.